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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 10 8
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 8
весь медальный зачет
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20 февраля 2018, 17:07 | Олимпизм | Спорт Mail.Ru

Расписание видеотрансляций Олимпиады: 21 февраля

Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Во вторник 21 февраля в Южной Корее разыграют семь комплектов медалей. Не пропустите!

Видеопоток Telesport 2

4:00 — 8:30 — Фигурное катание. Женщины, одиночное катание. Короткая программа.

10:40 — 13:00 — Хоккей. Мужчины. ¼ финала. Россия — Норвегия.

15:10 — 17:30 — Хоккей. Мужчины. ¼ финала.

Видеопоток Telesport 3

3:05 — 6:00 — Керлинг. Женщины, Швейцария — Дания.

6:10 — 8:30 — Хоккей. ¼ финала Чехия — США.

11:00 — 14:20 — Лыжи. Женщины, командный спринт (разыгрываются медали). Мужчины, командный спринт (разыгрываются медали)

15:10 — 17:30 — Хоккей. ¼ финала.

Видеопоток Telesport 4

5:30 — 6:15 — Фристайл. Мужчины, ски-кросс, квалификация.

7:15 — 8:55 — Фристайл. Ски-кросс, финал (разыгрываются медали)

10:40 — 13:00 — Хоккей. Женщины. Матч за бронзу. Финляндия — Россия (разыгрываются медали)

14:00 — 17:00 — Бобслей. Женщины, двойки. 3-й и 4-й заезды (разыгрываются медали)

Видеопоток Telesport 5

5:00 — 6:50 — Горные лыжи. Женщины, скоростной спуск (разыгрываются медали)

8:05 — 11:00 — Керлинг. Мужчины. Дания — Канада.

14:00 — 16:50 — Коньки. Женщины, гонка преследования (разыгрываются медали). Мужчины, гонка преследования (разыгрываются медали).

Видеопоток Telesport 6

3:30 — 6:45 — Сноуборд. Мужчины, биг-эйр, квалификация.

8:05 — 11:00 — Керлинг. Мужчины. Великобритания — США.

14:05 — 17:00 — Керлинг. Женщины.

Видеопоток Telesport 7

3:05 — 6:00 — Керлинг. Женщины, Корея — Россия.

8:05 — 11:00 — Керлинг. Женщины, Швеция — Норвегия.

14:05 — 17:00 — Керлинг. Женщины.

Видеопоток Telesport 8

3:05 — 6:00 — Керлинг. Женщины. Канада — Дания.

8:05 — 11:00 — Керлинг. Мужчины, Корея — Япония.

14:05 — 17:00 — Керлинг. Женщины.
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