Расписание видеотрансляций Олимпиады: 21 февраля
Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Во вторник 21 февраля в Южной Корее разыграют семь комплектов медалей. Не пропустите!
Видеопоток Telesport 2
4:00 — 8:30 — Фигурное катание. Женщины, одиночное катание. Короткая программа.
10:40 — 13:00 — Хоккей. Мужчины. ¼ финала. Россия — Норвегия.
15:10 — 17:30 — Хоккей. Мужчины. ¼ финала.
Видеопоток Telesport 3
3:05 — 6:00 — Керлинг. Женщины, Швейцария — Дания.
6:10 — 8:30 — Хоккей. ¼ финала Чехия — США.
11:00 — 14:20 — Лыжи. Женщины, командный спринт (разыгрываются медали). Мужчины, командный спринт (разыгрываются медали)
15:10 — 17:30 — Хоккей. ¼ финала.
Видеопоток Telesport 4
5:30 — 6:15 — Фристайл. Мужчины,
7:15 — 8:55 — Фристайл.
10:40 — 13:00 — Хоккей. Женщины. Матч за бронзу. Финляндия — Россия (разыгрываются медали)
14:00 — 17:00 — Бобслей. Женщины, двойки. 3-й и 4-й заезды (разыгрываются медали)
Видеопоток Telesport 5
5:00 — 6:50 — Горные лыжи. Женщины, скоростной спуск (разыгрываются медали)
8:05 — 11:00 — Керлинг. Мужчины. Дания — Канада.
14:00 — 16:50 — Коньки. Женщины, гонка преследования (разыгрываются медали). Мужчины, гонка преследования (разыгрываются медали).
Видеопоток Telesport 6
3:30 — 6:45 — Сноуборд. Мужчины,
8:05 — 11:00 — Керлинг. Мужчины. Великобритания — США.
14:05 — 17:00 — Керлинг. Женщины.
Видеопоток Telesport 7
3:05 — 6:00 — Керлинг. Женщины, Корея — Россия.
8:05 — 11:00 — Керлинг. Женщины, Швеция — Норвегия.
14:05 — 17:00 — Керлинг. Женщины.
Видеопоток Telesport 8
3:05 — 6:00 — Керлинг. Женщины. Канада — Дания.
8:05 — 11:00 — Керлинг. Мужчины, Корея — Япония.
14:05 — 17:00 — Керлинг. Женщины.
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