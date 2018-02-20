Ликвидировать Олимпиаду! Американские журналисты видят в Играх только зло

К таким выводам пришли в своей статье журналисты американского издания The Atlantic. «Советский спорт» предлагает перевод этого материала.

Что хорошего дала нам Олимпиада, кроме коррупции, расточительных и бесцельных трат, националистических настроений, утверждения в легитимности авторитарных глав государств и эгоистичных позиций при геополитической напряженности?

Каждые два года я задаю один откровенный вопрос: Чем же так хороши Олимпийские игры? Почему мы продолжаем их устраивать? Конечно, для участвующих спортсменов они могут представлять собой вершину карьеры после тяжелейших трудов. Возможно, даже удовлетворение амбиций всей своей жизни. Но в чем тогда смысл для остальных? Помимо непродолжительной вспышки роскошного зрелища, мало что хорошего идет от Игр. Как минимум, они выводят на поверхность и усугубляют все худшие черты человеческой натуры.

Почти каждый раз, когда Олимпиада приходит в какой-то город, нам напоминают, как мало человеческая жизнь и достоинство стоят по сравнению с аппаратными средствами, необходимыми для проведения турнира. В преддверии летних Игр 2008 года в Пекине примерно 1,5 миллиона пекинцев потеряли свои дома, в одну секунду. К тому времени, если верить исследованию, почти 2 миллиона человек были насильственно переселены из своих домов за 20 лет ради пространства для возведения олимпийских объектов по всему миру. В Ванкувере строительство для Олимпиады привело к уплотнению жилья, что, в свою очередь, вызвало увеличение количества бездомных накануне Зимних игр 2010 года. Помимо огромного количеств летальных несчастных случаев на стройплощадках во время подготовки к Олимпиаде в Сочи, тысячи людей были переселены. Городу были необходимы стадионы и катки ля постоянного использования.

Практически никогда Олимпийские игры не провоцируют приток инвестиций в страну-хозяйку. Всегда есть перерасход средств, и они всегда огромны. Они зачастую оставляют города-хозяева в долгах на многие годы, а построенные объекты, на которые тратятся эти деньги, в конечно итоге оказываются бесполезными. Их смело можно называть академическим термином: «white elephants» [в переводе с английского идиома «white elephants» значит «обуза» — прим. «Советского спорта"]. Перед самой Олимпиадой все речи полны рассказов о том, как Олимпийские деревни и прочие объекты будут способствовать развитию региона, туризма и инфраструктуры, а на стадионах будут проходить крупные мировые соревнования. Но это обычно никогда не происходит на самом деле. Все последующие турниры либо меньше по своим масштабам, либо вообще не проводятся, как в Рио. Возьмем также кучу наличных денег, которые потребовались, чтобы найти снег для Олимпиады в Сочи. Просто потому что Россия, где большая часть территории зимой покрыта снегом, решила провести Зимние игры в своем главном субтропическом городе.

Но и огромные суммы денег, необходимые для проведения Олимпиады, не берутся с неба. Обычно они поступают из карманов налогоплательщиков, которые можно было бы потратить на что-то действительно необходимое. Например, пока правительство Нового Южного Уэльса тратило деньги на подготовку Олимпийских игр в Сиднее, бюджеты на образование и здравоохранение пришлось сильно сократить. В России же финансирование было обеспечено государственными банками, такими как ВЭБ. И это в то время, когда экономика страны находилась в стадии полной рецессии.

Далее, откровенные проявления политики националистического щегольства. Несмотря на неоднократный и явный запрет политической пропаганды на Играх, сама Олимпиада всегда была событием не только спортивным, но и политическим. Например, когда афинский государственный деятель Фемистокл приехал на Игры в V веке до н.э., «зрители все время пристально смотрели именно на него, а не на атлетов». Об этом писал Плутарх. Согласно книге Дэвида Голдблатта «Игры: глобальная история Олимпиады», «Олимпия всегда была местом, где можно было создать и развить определенный политический капитал».

Современные Олимпийские игры вышли из лона двух трендов XIX века: обожания всего древнего и насильственного этно-национализма. Поэтому неудивительно, что Олимпиада стала площадкой для проявления национализма, отличной возможностью для стран доказать свое превосходство в самом примитивном и животном аспекте — физической силе. Та же печально известная Олимпиада 1936 года в Берлине Адольфа Гитлера, несмотря на протест Джесси Оуэнса, — ни что иное, как легитимизация нового националистического режима.

В первые годы холодной войны Иосиф Сталин использовал Олимпиаду как способ конкурировать с США на еще одной арене. «Кремль рассматривал легкую атлетику как возможность международного признания и легитимности», — пишет Эрин Элизабет Редиан в своей книге «Олимпиада и холодная война 1948−1968». «Сталин и его преемники стремились создать и поддерживать всеохватывающую национальную спортивную инфраструктуру, которая могла конкурировать и затмить Соединенные Штаты, ради двух взаимосвязанных целей: завоевать международное признание и выиграть холодную войну на стадионе». Существует прямая линия от той старой советской политики к современному российскому допинговому скандалу, который пустил под откос жизни и российских спортсменов, и чиновников. Просто потому что в конце концов достижение спортивных побед, которые являются опорой геополитической мощи, оправдывают любые средства.

Олимпийские игры 2008 года в Пекине и 2014 года в Сочи как раз служили такой же цели: показать миру, что китайский и российский режимы достигли новых уровней геополитических и экономических держав. На нынешних Играх в Пхенчхане Ким Чен Ын, использует своих спортсменов и болельщиков во многом также, как свои межконтинентальные баллистические ракеты. Он показывает миру, что приехал серьезный лидер, с которым лучше не связываться. (Это, кстати, еще и попытка перетянуть Южную Корею из ее исторического альянса с США).

Олимпиада из-за своего политического характера нередко провоцирует жестокость и насилие. Так было в Мюнхене в 1972 году, когда 11 израильских спортсменов были взяты в заложники и убиты палестинскими террористами, которые хотели привлечь внимание к тяжелому положению своих братьев. За этим последовали и другие виды насилия и агрессии. После проведения Игр в Сочи, Путин почувствовал себя достаточно смелым, чтобы аннексировать Крым и начать кровопролитную войну на востоке Украины — конфликт, которые до сих пор не разрешен и уже унес более 10 тысяч жизней.

Ну, а что с обратной стороны медали? Что такого уникального дают нам Олимпийские игры, чего мы не можем наблюдать на международных соревнованиях меньшего масштаба? И можем ли мы действительно притворяться, что возможность следить за такими видами спорта, как керлинг, тяжелая атлетика и бобслей, только на Олимпиаде стоит всех этих коррупций, грязи и политического уродства? Неужели мы хотим, чтобы наши хоккейные матчи были закулисными войнами? Думаю, что нет.