Ликвидировать Олимпиаду! Американские журналисты видят в Играх только зло
На Олимпийские игры тратятся баснословные деньги, а в это время диктаторы лишь повышают свой престиж.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
К таким выводам пришли в своей статье журналисты американского издания The Atlantic. «Советский спорт» предлагает перевод этого материала.
Что хорошего дала нам Олимпиада, кроме коррупции, расточительных и бесцельных трат, националистических настроений, утверждения в легитимности авторитарных глав государств и эгоистичных позиций при геополитической напряженности?
Каждые два года я задаю один откровенный вопрос: Чем же так хороши Олимпийские игры? Почему мы продолжаем их устраивать? Конечно, для участвующих спортсменов они могут представлять собой вершину карьеры после тяжелейших трудов. Возможно, даже удовлетворение амбиций всей своей жизни. Но в чем тогда смысл для остальных? Помимо непродолжительной вспышки роскошного зрелища, мало что хорошего идет от Игр. Как минимум, они выводят на поверхность и усугубляют все худшие черты человеческой натуры.
Почти каждый раз, когда Олимпиада приходит в
Практически никогда Олимпийские игры не провоцируют приток инвестиций в
Но и огромные суммы денег, необходимые для проведения Олимпиады, не берутся с неба. Обычно они поступают из карманов налогоплательщиков, которые можно было бы потратить на
Далее, откровенные проявления политики националистического щегольства. Несмотря на неоднократный и явный запрет политической пропаганды на Играх, сама Олимпиада всегда была событием не только спортивным, но и политическим. Например, когда афинский государственный деятель Фемистокл приехал на Игры в V веке до н.э., «зрители все время пристально смотрели именно на него, а не на атлетов». Об этом писал Плутарх. Согласно книге Дэвида Голдблатта «Игры: глобальная история Олимпиады», «Олимпия всегда была местом, где можно было создать и развить определенный политический капитал».
Современные Олимпийские игры вышли из лона двух трендов XIX века: обожания всего древнего и насильственного
В первые годы холодной войны Иосиф Сталин использовал Олимпиаду как способ конкурировать с США на еще одной арене. «Кремль рассматривал легкую атлетику как возможность международного признания и легитимности», — пишет Эрин Элизабет Редиан в своей книге «Олимпиада и холодная война 1948−1968». «Сталин и его преемники стремились создать и поддерживать всеохватывающую национальную спортивную инфраструктуру, которая могла конкурировать и затмить Соединенные Штаты, ради двух взаимосвязанных целей: завоевать международное признание и выиграть холодную войну на стадионе». Существует прямая линия от той старой советской политики к современному российскому допинговому скандалу, который пустил под откос жизни и российских спортсменов, и чиновников. Просто потому что в конце концов достижение спортивных побед, которые являются опорой геополитической мощи, оправдывают любые средства.
Олимпийские игры 2008 года в Пекине и 2014 года в Сочи как раз служили такой же цели: показать миру, что китайский и российский режимы достигли новых уровней геополитических и экономических держав. На нынешних Играх в Пхенчхане Ким Чен Ын, использует своих спортсменов и болельщиков во многом также, как свои межконтинентальные баллистические ракеты. Он показывает миру, что приехал серьезный лидер, с которым лучше не связываться. (Это, кстати, еще и попытка перетянуть Южную Корею из ее исторического альянса с США).
Олимпиада
Ну, а что с обратной стороны медали? Что такого уникального дают нам Олимпийские игры, чего мы не можем наблюдать на международных соревнованиях меньшего масштаба? И можем ли мы действительно притворяться, что возможность следить за такими видами спорта, как керлинг, тяжелая атлетика и бобслей, только на Олимпиаде стоит всех этих коррупций, грязи и политического уродства? Неужели мы хотим, чтобы наши хоккейные матчи были закулисными войнами? Думаю, что нет.
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