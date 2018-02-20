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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 10 8
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 8
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20 февраля 2018, 17:56 | Лыжный спорт | ТАСС

Двоеборец Яхин заявил, что не жалеет о решении выступать на ОИ-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Российский двоеборец Эрнест Яхин не жалеет о том, что поехал на Олимпийские игры в Пхёнчхане, несмотря на неудовлетворительный результат. Об этом Яхин заявил ТАСС.

Ранее российский спортсмен занял 35-е место из 48 участников в двоеборье на Играх в Пхёнчхане.

«Оценю на три с небольшим плюсом, это первое выступление в индивидуальных стартах, — сказал Яхин. — В гонке мне не хватило (сил), форма уже пошла на спад, поскольку в январе хорошо бежал на гонках в Кубке мира. Это огромнейший опыт, который можно получить раз в четыре года».

«Перед Играми я думал, ехать или нет. Думал, что многие будут говорить, зачем я вообще поехал. Но мне выпал шанс, я представляю страну, как ни крути», — добавил двоеборец.
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