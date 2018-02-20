Двоеборец Яхин заявил, что не жалеет о решении выступать на ОИ-2018

Ранее российский спортсмен занял 35-е место из 48 участников в двоеборье на Играх в Пхёнчхане.

«Оценю на три с небольшим плюсом, это первое выступление в индивидуальных стартах, — сказал Яхин. — В гонке мне не хватило (сил), форма уже пошла на спад, поскольку в январе хорошо бежал на гонках в Кубке мира. Это огромнейший опыт, который можно получить раз в четыре года».

«Перед Играми я думал, ехать или нет. Думал, что многие будут говорить, зачем я вообще поехал. Но мне выпал шанс, я представляю страну, как ни крути», — добавил двоеборец.