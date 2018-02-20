Российские бобслеистки Сергеева и Кочержова идут 14-ми после двух попыток на ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Российские бобслеистки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова занимают 14-е место по итогам двух попыток в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Они показали результат 1 минута 42,50 секунды. Лидируют немки Лиза Буквиц и Мариама Яманка (1.41,26), на втором месте — американки Элана
Нигерийки Сеун Адигун и Акуома Омеога занимают последнее, 20-е место (+3,50). Сборная Нигерии впервые участвует в зимних Олимпийских играх. Помимо Адигун и Омеоги, нигерийская команда на Играх представлена скелетонисткой Симиделе Адеагбо. 17 февраля Адеагбо заняла 20-е место (из 20).
Победитель соревнований определится по итогам четырех попыток. Третья и четвертая попытки пройдут в среду.
Российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают под олимпийским флагом в статусе олимпийских спортсменов из России. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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