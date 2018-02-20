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20 февраля 2018, 17:53 | Хоккей | ТАСС

КХЛ применит санкции к словенскому хоккеисту Егличу в соответствии с вердиктом МОК

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) готова применить санкции к нападающему сборной Словении и нижнекамского «Нефтехимика» Жиге Егличу в соответствии с решением Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

Ранее Спортивный арбитражный суд объявил о положительной допинг-пробе игрока, взятой во время Олимпиады. В его организме был найден фенотерол. Спортсмен был временно отстранен от соревнований. Окончательное решение о санкциях в отношении Еглича будет принято после завершения Олимпийских игр. Сам хоккеист рассказал, что принимал препарат от астмы и забыл указать его в качестве терапевтического исключения.

«В связи со сдачей положительной допинг-пробы во время Олимпиады-2018 к нападающему “Нефтехимика” Жиге Егличу будут применены дисциплинарные меры в соответствии с решением МОК», — сказано в сообщении.

В нынешнем сезоне Еглич выступал за нижегородское «Торпедо» (15 матчей, четыре передачи), а в октябре перешел в «Нефтехимик», в составе которого в 26 матчах набрал шесть (2+4) очков.
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Хоккей

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