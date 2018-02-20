КХЛ применит санкции к словенскому хоккеисту Егличу в соответствии с вердиктом МОК
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) готова применить санкции к нападающему сборной Словении и нижнекамского «Нефтехимика» Жиге Егличу в соответствии с решением Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе КХЛ.
Ранее Спортивный арбитражный суд объявил о положительной
«В связи со сдачей положительной
В нынешнем сезоне Еглич выступал за нижегородское «Торпедо» (15 матчей, четыре передачи), а в октябре перешел в «Нефтехимик», в составе которого в 26 матчах набрал шесть (2+4) очков.
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