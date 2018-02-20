Матвей Елисеев: Атмосфера Олимпиады не чувствовалась

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— С какими эмоциям покидаете Олимпийские игры?

— Трудно сказать. Если честно, не было атмосферы Олимпиады, она не чувствовалась. Когда нет возможности побороться с лучшими, то эмоций не очень много. Больше я почерпнул из подготовки.



— Вы бежали последний этап. Как его оцените?

— Я хотел его бежать, надеялся на лучшее. Думал, у меня больше сил, чем оказалось на самом деле.



— Это ошибки в летней подготовке или уже по ходу сезона что-то пошло не так?

— Скорее всего, это из лета, может быть, из осени. Скорее всего, там где-то ошибки были.



— Вы обсуждали это с Рикко Гроссом?

— Да, но уже только здесь. Он тоже не рад этой ситуации, естественно.



— Гросс был доволен вашей скоростью перед Олимпиадой…

— Я лично не был ей доволен. Возможно, он говорил это, чтобы вселить в нас уверенность. Мы бежим каждую гонку и до конца выкладываемся, но сейчас количество сил такое, что у нас не получается бороться.

— Какой должна быть подготовка к следующему сезону?

— Я это понимаю, но если начну рассказывать, то замерзну здесь.



— Почему сборная выступила на Олимпиаде не лучшим образом?