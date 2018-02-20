Матвей Елисеев: Атмосфера Олимпиады не чувствовалась
Россиянин Матвей Елисеев после смешанной эстафеты, в которой Россия заняла 9-е место, пожаловался, что не почувствовал атмосферы Олимпиады и признал, что при подготовке к сезону были допущены ошибки.
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Видимо, что-то случилось...
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— С какими эмоциям покидаете Олимпийские игры?
— Трудно сказать. Если честно, не было атмосферы Олимпиады, она не чувствовалась. Когда нет возможности побороться с лучшими, то эмоций не очень много. Больше я почерпнул из подготовки.
— Вы бежали последний этап. Как его оцените?
— Я хотел его бежать, надеялся на лучшее. Думал, у меня больше сил, чем оказалось на самом деле.
— Это ошибки в летней подготовке или уже по ходу сезона
— Скорее всего, это из лета, может быть, из осени. Скорее всего, там
— Вы обсуждали это с Рикко Гроссом?
— Да, но уже только здесь. Он тоже не рад этой ситуации, естественно.
— Гросс был доволен вашей скоростью перед Олимпиадой…
— Я лично не был ей доволен. Возможно, он говорил это, чтобы вселить в нас уверенность. Мы бежим каждую гонку и до конца выкладываемся, но сейчас количество сил такое, что у нас не получается бороться.
— Какой должна быть подготовка к следующему сезону?
— Я это понимаю, но если начну рассказывать, то замерзну здесь.
— Почему сборная выступила на Олимпиаде не лучшим образом?
— Здесь только треть спортсменов, остальные, возможно, были готовы лучше. Но
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