Судьи отклонили протест сборной Германии на результат смешанной эстафеты
Сборная Германии после завершения смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пхёнчхане подала апелляцию на результат гонки.
Немцы заняли в гонке четвёртое место, бронза досталась команде Италии. Недовольство сборной Германии вызвали действия итальянца Доминика Виндиша в финишном створе. По их мнению, он перекрыл путь Арнду Пайфферу.
Судейская комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) после почти часового обсуждения отклонила протест немцев. Судьи посчитали, что действия Виндиша не мешали Пайфферу, сообщает IBU в своём «твиттере».
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|20.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Мартен Фуркад
|01:08.34,3
|2
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+20,9
|3
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+26,9
|4
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Эрик Лессер, Арнд Пайффер
|+27,2
|5
|Беларусь
|Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин
|+55,5
|6
|Финляндия
|Лаура Тойванен, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало
|+01.03,9
|7
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима
|+01.12,1
|8
|Чехия
|Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+01.39,3
|9
|Россия
|Ульяна КАЙШЕВА, Татьяна АКИМОВА, Антон БАБИКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ
|+02,14
|10
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард
|+02.22,0