Судьи отклонили протест сборной Германии на результат смешанной эстафеты

Немцы заняли в гонке четвёртое место, бронза досталась команде Италии. Недовольство сборной Германии вызвали действия итальянца Доминика Виндиша в финишном створе. По их мнению, он перекрыл путь Арнду Пайфферу.

Судейская комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) после почти часового обсуждения отклонила протест немцев. Судьи посчитали, что действия Виндиша не мешали Пайфферу, сообщает IBU в своём «твиттере».