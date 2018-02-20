Ульяна Кайшева: Радуемся за наших лыжников, их результаты здорово мотивируют

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— Олимпиада для вас завершилась. Что у вас на душе и какие мысли?

— На душе облегчение. Все-таки последняя гонка была. Я немного исправилась, поэтому ощущения от этой гонки намного приятней, чем от предыдущих.

— Вы начали очень хорошо, шли в группе лидеров до первой стрельбы. Что произошло на лежке?

— На лежке ветер немного стих, из-за этого произошло смещение траектории, поэтому отстреляла недостаточно удачно. На стойке третьим выстрелом промахнулась, поэтому пришлось закрывать мишень дополнительным патроном.

— Какие у вас останутся воспоминания от Олимпиады — хочется ее забыть поскорее, или вы все-таки польза есть, вы приобрели здесь большой опыт?

— Пока хочется забыть. Первые три гонки были очень тяжелыми, не получились. Но их можно проанализировать и извлечь для себя из этого много уроков.

— Наши ветераны биатлона критикуют сборную. Может быть, хотите что-то им ответить?

— Хотела бы сказать, что не надо расстраиваться. Мы будем стараться, думаю, не все для нас потеряно.

— На ваш взгляд, чего не хватило вам для более успешного выступления на Олимпиаде — опыта или подготовка шла как-то не так?

— Во-первых, считаю, что я объективно физически еще не готова соревноваться с лидерами. И конечно, очень важен опыт. Он многое решает. Даже вот эти четыре гонки на Олимпиаде дали мне неоценимый опыт.

— Как в последние дни была атмосфера в команде в виду отсутствия результатов — нервозность?

— Нервозность в последние дни немного спала. Хотя она в первые дни не особо ощущалась. В последние дни мы немного расслабились и решили получать удовольствие от гонок, от атмосферы Олимпиады.

— Чем занимались в свободное время?

— Свободного времени было очень мало. Нам удалось буквально на полчаса выехать на океан. Там быстро пробежались по Олимпийскому парку рядом со стадионом, на котором проходило открытие Игр. Посмотрели, как развлекаются болельщики. Все понравилось.

— Какие соревнования смотрели по телевизору?

— Мы видели все лыжные гонки. Радуемся за наших лыжников. Их результаты сильно мотивируют. Надеемся, что тоже будет когда-то выступать на таком уровне.

— Когда возвращаетесь в Москву?

— Самолет сегодня ночью.

— Не хотели бы остаться, посмотреть соревнования?

— У нас были дни отдыха, хотя мало что удалось посмотреть. Но нам очень все в Пхенчхане понравилось. Однако надо возвращаться, сезон продолжается, необходимо быстрее акклиматизироваться в Европе.