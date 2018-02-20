Ульяна Кайшева: Радуемся за наших лыжников, их результаты здорово мотивируют
Российская команда заняла девятое место в смешанной биатлонной эстафете. После гонки Ульяна Кайшева пообщалась с журналистами.
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Видимо, что-то случилось...
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— Олимпиада для вас завершилась. Что у вас на душе и какие мысли?
— На душе облегчение.
— Вы начали очень хорошо, шли в группе лидеров до первой стрельбы. Что произошло на лежке?
— На лежке ветер немного стих,
— Какие у вас останутся воспоминания от Олимпиады — хочется ее забыть поскорее, или вы
— Пока хочется забыть. Первые три гонки были очень тяжелыми, не получились. Но их можно проанализировать и извлечь для себя из этого много уроков.
— Наши ветераны биатлона критикуют сборную. Может быть, хотите
— Хотела бы сказать, что не надо расстраиваться. Мы будем стараться, думаю, не все для нас потеряно.
— На ваш взгляд, чего не хватило вам для более успешного выступления на Олимпиаде — опыта или подготовка шла
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— Как в последние дни была атмосфера в команде в виду отсутствия результатов — нервозность?
— Нервозность в последние дни немного спала. Хотя она в первые дни не особо ощущалась. В последние дни мы немного расслабились и решили получать удовольствие от гонок, от атмосферы Олимпиады.
— Чем занимались в свободное время?
— Свободного времени было очень мало. Нам удалось буквально на полчаса выехать на океан. Там быстро пробежались по Олимпийскому парку рядом со стадионом, на котором проходило открытие Игр. Посмотрели, как развлекаются болельщики. Все понравилось.
— Какие соревнования смотрели по телевизору?
— Мы видели все лыжные гонки. Радуемся за наших лыжников. Их результаты сильно мотивируют. Надеемся, что тоже будет
— Когда возвращаетесь в Москву?
— Самолет сегодня ночью.
— Не хотели бы остаться, посмотреть соревнования?
— У нас были дни отдыха, хотя мало что удалось посмотреть. Но нам очень все в Пхенчхане понравилось. Однако надо возвращаться, сезон продолжается, необходимо быстрее акклиматизироваться в Европе.
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|20.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Мартен Фуркад
|01:08.34,3
|2
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+20,9
|3
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+26,9
|4
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Эрик Лессер, Арнд Пайффер
|+27,2
|5
|Беларусь
|Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин
|+55,5
|6
|Финляндия
|Лаура Тойванен, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало
|+01.03,9
|7
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима
|+01.12,1
|8
|Чехия
|Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+01.39,3
|9
|Россия
|Ульяна КАЙШЕВА, Татьяна АКИМОВА, Антон БАБИКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ
|+02,14
|10
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард
|+02.22,0