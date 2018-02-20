Акимова: Смена гражданства положительно повлияла на биатлонисток Кузьмину и Домрачеву

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Кузьмина, являющаяся сестрой россиянина Антона Шипулина, на Играх в Пхенчхане завоевала золото и два серебра, у Домрачевой, в начале карьеры выступавшей за Россию и дебютировавшей за сборную Белоруссии в 2005 году, — одна серебряная медаль.

«Очень сильно радовалась за Домрачеву и Кузьмину, за них и болела. Они очень сильные сами по себе, сильные не только физически, но и психологически. Очень устойчивые, их тяжело сломать. Опыт огромный за плечами. И они достойны занимать такие места. Для них смена гражданства сыграла положительную роль, благодаря этому они, может быть, стали сильнее, и все получилось», — заявила Акимова журналистам.