Акимова: Смена гражданства положительно повлияла на биатлонисток Кузьмину и Домрачеву
Российская биатлонистка Татьяна Акимова заявила, что на Олимпийских играх в Пхенчхане особенно болела за представляющую Словакию Анастасию Кузьмину и белоруску Дарью Домрачеву, у которых смена спортивного гражданства положительно отразилась на результатах.
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Кузьмина, являющаяся сестрой россиянина Антона Шипулина, на Играх в Пхенчхане завоевала золото и два серебра, у Домрачевой, в начале карьеры выступавшей за Россию и дебютировавшей за сборную Белоруссии в 2005 году, — одна серебряная медаль.
«Очень сильно радовалась за Домрачеву и Кузьмину, за них и болела. Они очень сильные сами по себе, сильные не только физически, но и психологически. Очень устойчивые, их тяжело сломать. Опыт огромный за плечами. И они достойны занимать такие места. Для них смена гражданства сыграла положительную роль, благодаря этому они, может быть, стали сильнее, и все получилось», — заявила Акимова журналистам.
Отвечая на критику со стороны некоторых специалистов, биатлонистка отметила: «Хотела сказать, что каждый человек имеет право говорить, рассуждать
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|20.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Мартен Фуркад
|01:08.34,3
|2
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+20,9
|3
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+26,9
|4
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Эрик Лессер, Арнд Пайффер
|+27,2
|5
|Беларусь
|Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин
|+55,5
|6
|Финляндия
|Лаура Тойванен, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало
|+01.03,9
|7
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима
|+01.12,1
|8
|Чехия
|Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+01.39,3
|9
|Россия
|Ульяна КАЙШЕВА, Татьяна АКИМОВА, Антон БАБИКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ
|+02,14
|10
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард
|+02.22,0