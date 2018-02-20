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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 10 8
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 8
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20 февраля 2018, 17:35 | Биатлон | Р-Спорт

Акимова: Смена гражданства положительно повлияла на биатлонисток Кузьмину и Домрачеву

Российская биатлонистка Татьяна Акимова заявила, что на Олимпийских играх в Пхенчхане особенно болела за представляющую Словакию Анастасию Кузьмину и белоруску Дарью Домрачеву, у которых смена спортивного гражданства положительно отразилась на результатах.

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© РИА "Новости"

Кузьмина, являющаяся сестрой россиянина Антона Шипулина, на Играх в Пхенчхане завоевала золото и два серебра, у Домрачевой, в начале карьеры выступавшей за Россию и дебютировавшей за сборную Белоруссии в 2005 году, — одна серебряная медаль.

«Очень сильно радовалась за Домрачеву и Кузьмину, за них и болела. Они очень сильные сами по себе, сильные не только физически, но и психологически. Очень устойчивые, их тяжело сломать. Опыт огромный за плечами. И они достойны занимать такие места. Для них смена гражданства сыграла положительную роль, благодаря этому они, может быть, стали сильнее, и все получилось», — заявила Акимова журналистам.

Отвечая на критику со стороны некоторых специалистов, биатлонистка отметила: «Хотела сказать, что каждый человек имеет право говорить, рассуждать по-своему. То, что говорят теперь про меня, они тоже имеют право. Абстрагировалась, потому что критика везде».
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1.
Франция
2.
Норвегия
3.
Италия
20.02.2018 14:15 Олимпийский турнир Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Франция Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Мартен Фуркад 01:08.34,3
2 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +20,9
3 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш +26,9
4 Германия Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Эрик Лессер, Арнд Пайффер +27,2
5 Беларусь Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин +55,5
6 Финляндия Лаура Тойванен, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало +01.03,9
7 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима +01.12,1
8 Чехия Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж +01.39,3
9 Россия Ульяна КАЙШЕВА, Татьяна АКИМОВА, Антон БАБИКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ +02,14
10 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард +02.22,0
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Биатлон

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