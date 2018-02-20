Крушельницкий: Я никогда не пользовался запрещенными препаратами
Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане в
дабл-миксте российский керлингист Александр Крушельницкий, чья допинг-проба дала положительный результат на мельдоний, заявил, что никогда не принимал запрещенные препараты.
«Готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я никогда не пользовался запрещенными препаратами и
Во вторник стало известно, что
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