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20 февраля 2018, 17:33 | Керлинг | Р-Спорт

Крушельницкий: Я никогда не пользовался запрещенными препаратами

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане в дабл-миксте российский керлингист Александр Крушельницкий, чья допинг-проба дала положительный результат на мельдоний, заявил, что никогда не принимал запрещенные препараты.

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«Готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я никогда не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы. Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил», — сказал Крушельницкий, чьи слова приводит официальный сайт Федерации керлинга России.

Во вторник стало известно, что допинг-проба В Крушельницкого дала положительный результат, подтвердив наличие мельдония в организме спортсмена.
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