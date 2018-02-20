Когда говорить особо не о чем: для российских биатлонистов Игры закончены

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Акимова была без контакта с тренерами

МОК допустил до Олимпиады лишь четверых российских биатлонистов — Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Ульяну Кайшеву и Татьяну Акимову, которые в итоге дебютировали на Играх. Не соревновались в Пхенчхане лидеры российской команды Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин. Хотя за последнего очень хорошо выступила его сестра Анастасия Кузьмина, представляющая на Играх Словакию. Она уже выиграла золото и два серебра. И биатлонистка при любом удобном случае вспоминала о Шипулине, посвятив ему второе серебро.

«Я говорила много о брате до гонки, и да, это правда, эта моя вторая медаль — медаль моего брата», — говорила словачка после серебра в пасьюте. Но и после золота в масс-старте Кузьмина возвращалась к ситуации с недопуском Шипулина: «Внутренне я очень сильно переживала за Антона, за всю эту ситуацию вокруг российских спортсменов. Я чувствовала опустошение и очень боялась, что это повлияет на мой результат».

В личных гонках высшим достижением россиян стало 15-е место Акимовой в индивидуальной гонке. Также россиянка становилась 20-й в спринте, заняла 31-ю строчку в пасьюте и последнее 30-е место в масс-старте. Причем Акимова была единственной из четверых россиян, принимавшей участие в гонке с общего старта. Лучшим результатом Татьяны в этом сезоне было седьмое место в пасьюте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Именно Акимова после индивидуальной гонки сделала громкое заявление о том, что российские тренеры с ней совершенно не контактируют. «В плане психологическом в принципе у нас с тренером не было контакта, и для меня доверия такого нет. Для меня это очень сложно. У нас идет подготовка, а пояснений о нюансах тренировочного процесса нет. Считаю, что сложилась такая ситуация, что большинство спортсменов желают тренироваться с теми, с кем… В общем тяжело, когда с тренером нет контакта, диалога», — снова вернулась к этой теме Акимова после масс-старта.

До Олимпиады в Пхенчхане были допущены лишь два российских специалиста — Рикко Гросс и Николай Загурский. Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов отметил, что у них с Акимовой были непростые отношения и контакт не такой, какой хотелось бы иметь. «Для меня выглядит странной ситуация с Акимовой. Сложно говорить об этом с человеческой точки зрения», — сказал глава делегации олимпийских атлетов из России (OAR) на Олимпиаде Станислав Поздняков.

Вторая россиянка Кайшева по сравнению со своими показателями этого сезона выступила хорошо, став 33-й в спринте, 52-й в гонке преследования и 24-й в «индивидуалке». В текущем сезоне россиянка приняла участие лишь в двух стартах на Кубке мира: в спринте в итальянском Антхольце (75-я) и в индивидуальной гонке в немецком Рупольдинге (89-я). В остальном Кайшева участвовала в Кубке IBU.

«Цепляет то, что не смогли подготовиться должным образом»

У мужчин лучший результат в Пхенчхане показал Бабиков, финишировав 16-м в «индивидуалке». Также биатлонист расположился на 57-м месте в спринте и на 40-м — в гонке преследования. Лучшим результатом сезона у Антона была пятая строчка в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Елисеев на Играх занял 83-е место в спринте и 28-ю строчку в индивидуальной гонке. Наивысший результат сезона у россиянина — в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (17-е место). «Я сейчас не в той форме, чтобы показывать максимальные результаты, к сожалению. Меня больше цепляет то, что на данный момент у нас не получилось подготовиться достаточно хорошо для того, чтобы бороться. Вот это меня цепляет, а не результаты шведов, например. Я за них рад, потому что они смогли сильно прогрессировать», — заявил Елисеев.

Бабиков оригинально противопоставил ситуацию с российскими биатлонистами и выступление отечественных лыжников, которые на Олимпиаде по решению МОК также выступают не в звездном составе.

Цитата где-то снизу или сверху палочки, они все равно крепко очень стоят и продолжают биться, показывать нереальный результат». Антон Бабиков «Там даже дело не в (Елене) Вяльбе. Знаете, есть такая игра “Дженга”, башня из палочек. У них эта башня настолько ровно стоит, что если даже выбилиснизу или сверху палочки, они все равно крепко очень стоят и продолжают биться, показывать нереальный результат».

«У нас же выбили несколько палочек, и башня шатается и вот-вот рухнет. Они выглядят очень здоровой и крепкой командой, несмотря на то, что их тоже лишили лидеров. Для нас всех они — пример, как можно стойко бороться, несмотря на любые невзгоды», — продолжил он.

«Смотрел видео, как снимали Вяльбе во время гонки. Не знаю, как влияло бы на меня. Думаю, что у них это не так, чтобы вот раз — и на Олимпиаде такое появилось. Это на протяжении всего сезона команда куется. Это очень тонкий процесс, который годами вырабатывается. А не так, чтобы все плохо стало, и все стали дружными. Нам есть, чему у них поучиться, я думаю», — считает Бабиков.

«Не так важно говорить о результатах, здесь не наша настоящая команда»

Каждый из спортсменов неоднократно высказывался на тему отсутствия лидеров команды в Корее. «Мы одиноки в плане того, что спортсменов мало. Это настолько непривычно, что тяжело подобрать слова. Опустошение какое-то, просто взяли и отрезали нас», — говорил Елисеев.

Об итогах выступления россиян уже после четырех гонок показательно высказался Гросс: «Я считаю, что не так важно говорить о результатах, потому что здесь не наша настоящая команда. Здесь Антон и Матвей, но нам не хватает других отличных биатлонистов. Для допущенных спортсменов не так просто состязаться здесь, для них это первая Олимпиада. Очень много давления на них».

В заключительной для себя гонке россияне во вторник стали девятыми в смешанной эстафете. Завершат же биатлонную программу на Олимпийских играх две эстафеты, для участия в которых у сборной России физически не хватает людей.

После гонки Гросс отметил, что в таком составе российские биатлонисты практически не имели возможности выступить на Олимпиаде лучше.

Цитата Рикко Гросс «Все знают, что мы потеряли много ребят. Показать более высокий результат для нас в настоящий момент не слишком возможно. Все старались заявить в этой гонке своих сильнейших атлетов, а у нас этих сильнейших просто нет. Это тяжелая ситуация, причем не только для тех, кто не поехал на Игры, но и для тех, кто выступал здесь»

«Если бы вы были спортсменами, то прекрасно понимали бы, что такое пытаться бороться за результат, когда вокруг тебя нет сильной команды. Это было очень тяжело для наших молодых спортсменов, это оказалось очень тяжелой ношей для них», — добавил тренер.