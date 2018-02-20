Когда говорить особо не о чем: для российских биатлонистов Игры закончены
Сборная России по биатлону, представленная на Олимпийских играх в Пхенчхане в усеченном составе, завершила выступление на Играх-2018 без высоких результатов и с некоторыми обнаружившимися конфликтами.
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Акимова была без контакта с тренерами
МОК допустил до Олимпиады лишь четверых российских биатлонистов — Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Ульяну Кайшеву и Татьяну Акимову, которые в итоге дебютировали на Играх. Не соревновались в Пхенчхане лидеры российской команды Екатерина
«Я говорила много о брате до гонки, и да, это правда, эта моя вторая медаль — медаль моего брата», — говорила словачка после серебра в пасьюте. Но и после золота в
В личных гонках высшим достижением россиян стало 15-е место Акимовой в индивидуальной гонке. Также россиянка становилась 20-й в спринте, заняла 31-ю строчку в пасьюте и последнее 30-е место в
Именно Акимова после индивидуальной гонки сделала громкое заявление о том, что российские тренеры с ней совершенно не контактируют. «В плане психологическом в принципе у нас с тренером не было контакта, и для меня доверия такого нет. Для меня это очень сложно. У нас идет подготовка, а пояснений о нюансах тренировочного процесса нет. Считаю, что сложилась такая ситуация, что большинство спортсменов желают тренироваться с теми, с кем… В общем тяжело, когда с тренером нет контакта, диалога», — снова вернулась к этой теме Акимова после
До Олимпиады в Пхенчхане были допущены лишь два российских специалиста — Рикко Гросс и Николай Загурский. Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов отметил, что у них с Акимовой были непростые отношения и контакт не такой, какой хотелось бы иметь. «Для меня выглядит странной ситуация с Акимовой. Сложно говорить об этом с человеческой точки зрения», — сказал глава делегации олимпийских атлетов из России (OAR) на Олимпиаде Станислав Поздняков.
Вторая россиянка Кайшева по сравнению со своими показателями этого сезона выступила хорошо, став 33-й в спринте, 52-й в гонке преследования и 24-й в «индивидуалке». В текущем сезоне россиянка приняла участие лишь в двух стартах на Кубке мира: в спринте в итальянском Антхольце (75-я) и в индивидуальной гонке в немецком Рупольдинге (89-я). В остальном Кайшева участвовала в Кубке IBU.
«Цепляет то, что не смогли подготовиться должным образом»
У мужчин лучший результат в Пхенчхане показал Бабиков, финишировав 16-м в «индивидуалке». Также биатлонист расположился на 57-м месте в спринте и на 40-м — в гонке преследования. Лучшим результатом сезона у Антона была пятая строчка в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Елисеев на Играх занял 83-е место в спринте и 28-ю строчку в индивидуальной гонке. Наивысший результат сезона у россиянина — в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (17-е место). «Я сейчас не в той форме, чтобы показывать максимальные результаты, к сожалению. Меня больше цепляет то, что на данный момент у нас не получилось подготовиться достаточно хорошо для того, чтобы бороться. Вот это меня цепляет, а не результаты шведов, например. Я за них рад, потому что они смогли сильно прогрессировать», — заявил Елисеев.
Бабиков оригинально противопоставил ситуацию с российскими биатлонистами и выступление отечественных лыжников, которые на Олимпиаде по решению МОК также выступают не в звездном составе.
«У нас же выбили несколько палочек, и башня шатается и
«Смотрел видео, как снимали Вяльбе во время гонки. Не знаю, как влияло бы на меня. Думаю, что у них это не так, чтобы вот раз — и на Олимпиаде такое появилось. Это на протяжении всего сезона команда куется. Это очень тонкий процесс, который годами вырабатывается. А не так, чтобы все плохо стало, и все стали дружными. Нам есть, чему у них поучиться, я думаю», — считает Бабиков.
«Не так важно говорить о результатах, здесь не наша настоящая команда»
Каждый из спортсменов неоднократно высказывался на тему отсутствия лидеров команды в Корее. «Мы одиноки в плане того, что спортсменов мало. Это настолько непривычно, что тяжело подобрать слова. Опустошение
Об итогах выступления россиян уже после четырех гонок показательно высказался Гросс: «Я считаю, что не так важно говорить о результатах, потому что здесь не наша настоящая команда. Здесь Антон и Матвей, но нам не хватает других отличных биатлонистов. Для допущенных спортсменов не так просто состязаться здесь, для них это первая Олимпиада. Очень много давления на них».
В заключительной для себя гонке россияне во вторник стали девятыми в смешанной эстафете. Завершат же биатлонную программу на Олимпийских играх две эстафеты, для участия в которых у сборной России физически не хватает людей.
После гонки Гросс отметил, что в таком составе российские биатлонисты практически не имели возможности выступить на Олимпиаде лучше.
«Если бы вы были спортсменами, то прекрасно понимали бы, что такое пытаться бороться за результат, когда вокруг тебя нет сильной команды. Это было очень тяжело для наших молодых спортсменов, это оказалось очень тяжелой ношей для них», — добавил тренер.
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|20.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Мартен Фуркад
|01:08.34,3
|2
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+20,9
|3
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+26,9
|4
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Эрик Лессер, Арнд Пайффер
|+27,2
|5
|Беларусь
|Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин
|+55,5
|6
|Финляндия
|Лаура Тойванен, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало
|+01.03,9
|7
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима
|+01.12,1
|8
|Чехия
|Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+01.39,3
|9
|Россия
|Ульяна КАЙШЕВА, Татьяна АКИМОВА, Антон БАБИКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ
|+02,14
|10
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард
|+02.22,0