Немец Ридзек стал олимпийским чемпионом в лыжном двоеборье
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Немец Йоханнес Ридзек завоевал золотую медаль в соревнованиях по лыжному двоеборью (большой трамплин + гонка на 10 км) на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Весь пьедестал почета заняли спортсмены из Германии.
Серебряным призером стал Фабиан Риссле (отставание 0,4 секунды). Риссле является двукратным чемпионом мира в командных соревнованиях, на Играх в Сочи он завоевал серебро в команде и бронзу в индивидуальном старте. Бронзу выиграл Эрик Френцель (+0,8), который является двукратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира, также он выигрывал серебро и дважды бронзу Олимпийских игр.
Россиянин Эрнест Яхин финишировал 35-м, проиграв победителю 3 минуты 42,6 секунды. После первого вида двоеборья, прыжков на лыжах с большого трамплина, Яхин занимал 15-е место. Ранее на Олимпиаде в Пхёнчхане россиянин занял 38-е место в лыжном двоеборье (средний трамплин + гонка на 10 км).
Впервые с Олимпиады 1936 года, которая прошла в немецком
Ридзек впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. На Играх в Ванкувере в 2010 году немец выиграл бронзу в командных соревнованиях, а в Сочи завоевал серебро также в командном турнире. 26-летний Ридзек является шестикратным чемпионом мира, четырехкратным серебряным медалистом и один раз бронзовым.
Сборная Германии выиграла 11-е золото в Пхёнчхане, всего в активе немецкой команды 23 медали (11 золотых, семь серебряных и пять бронзовых). Олимпиада завершится 25 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter