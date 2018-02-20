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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 10 8
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 8
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20 февраля 2018, 16:55 | Лыжный спорт | ТАСС

Немец Ридзек стал олимпийским чемпионом в лыжном двоеборье

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Немец Йоханнес Ридзек завоевал золотую медаль в соревнованиях по лыжному двоеборью (большой трамплин + гонка на 10 км) на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Весь пьедестал почета заняли спортсмены из Германии.

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© AP 2018

Серебряным призером стал Фабиан Риссле (отставание 0,4 секунды). Риссле является двукратным чемпионом мира в командных соревнованиях, на Играх в Сочи он завоевал серебро в команде и бронзу в индивидуальном старте. Бронзу выиграл Эрик Френцель (+0,8), который является двукратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира, также он выигрывал серебро и дважды бронзу Олимпийских игр.

Россиянин Эрнест Яхин финишировал 35-м, проиграв победителю 3 минуты 42,6 секунды. После первого вида двоеборья, прыжков на лыжах с большого трамплина, Яхин занимал 15-е место. Ранее на Олимпиаде в Пхёнчхане россиянин занял 38-е место в лыжном двоеборье (средний трамплин + гонка на 10 км).

Впервые с Олимпиады 1936 года, которая прошла в немецком Гармиш-Партенкирхене, в соревнованиях по лыжному двоеборью весь подиум заняли спортсмены из одной страны. Немцы повторили достижение норвежских двоеборцев.

Ридзек впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. На Играх в Ванкувере в 2010 году немец выиграл бронзу в командных соревнованиях, а в Сочи завоевал серебро также в командном турнире. 26-летний Ридзек является шестикратным чемпионом мира, четырехкратным серебряным медалистом и один раз бронзовым.

Сборная Германии выиграла 11-е золото в Пхёнчхане, всего в активе немецкой команды 23 медали (11 золотых, семь серебряных и пять бронзовых). Олимпиада завершится 25 февраля.
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