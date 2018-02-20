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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 10 8
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 8
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20 февраля 2018, 17:19 | Биатлон | ТАСС

Бабиков убежден, что в российском биатлоне последуют большие перемены после сезона

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира в эстафете Антон Бабиков убежден, что после окончания нынешнего сезона в российском биатлоне последуют большие перемены. Об этом он рассказал журналистам после смешанной эстафеты, которая стала заключительной для российских биатлонистов на Олимпийских играх.

Нынешний сезон является одним из самых неудачных в истории российского биатлона.

«Хотелось бы большего контакта с тренером, с руководством, потому что в одиночку ни я, ни Матвей Елисеев, ни Таня Акимова не сделают нашу команду самой сильной в мире. Это можно сделать только вместе с руководством и тренерами», — сказал Бабиков.

«Я жду изменений, однозначно, уверен в том, что они последуют, — добавил он. — Что касается меня, то для себя я уже определился с планами подготовки. Но это не говорит о том, что я ухожу на самоподготовку. Просто что бы ни случилось дальше с руководством, я понимаю, что нельзя слепо следовать установкам тренера, нужно и самому делать голову свежей и отталкиваться от своих ощущений и не ждать, что тренер сделает из тебя Мартена Фуркада».

Россияне выступают на Олимпиаде под олимпийским флагом по причине дисквалификации национального олимпийского комитета, на Игры приглашение получили только четыре члена основной сборной России, в числе которых не оказалось ее лидера Антона Шипулина.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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1.
Франция
2.
Норвегия
3.
Италия
20.02.2018 14:15 Олимпийский турнир Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Франция Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Мартен Фуркад 01:08.34,3
2 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +20,9
3 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш +26,9
4 Германия Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Эрик Лессер, Арнд Пайффер +27,2
5 Беларусь Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин +55,5
6 Финляндия Лаура Тойванен, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало +01.03,9
7 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима +01.12,1
8 Чехия Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж +01.39,3
9 Россия Ульяна КАЙШЕВА, Татьяна АКИМОВА, Антон БАБИКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ +02,14
10 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард +02.22,0
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Биатлон

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