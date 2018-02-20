Бабиков убежден, что в российском биатлоне последуют большие перемены после сезона
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира в эстафете Антон Бабиков убежден, что после окончания нынешнего сезона в российском биатлоне последуют большие перемены. Об этом он рассказал журналистам после смешанной эстафеты, которая стала заключительной для российских биатлонистов на Олимпийских играх.
Нынешний сезон является одним из самых неудачных в истории российского биатлона.
«Хотелось бы большего контакта с тренером, с руководством, потому что в одиночку ни я, ни Матвей Елисеев, ни Таня Акимова не сделают нашу команду самой сильной в мире. Это можно сделать только вместе с руководством и тренерами», — сказал Бабиков.
«Я жду изменений, однозначно, уверен в том, что они последуют, — добавил он. — Что касается меня, то для себя я уже определился с планами подготовки. Но это не говорит о том, что я ухожу на самоподготовку. Просто что бы ни случилось дальше с руководством, я понимаю, что нельзя слепо следовать установкам тренера, нужно и самому делать голову свежей и отталкиваться от своих ощущений и не ждать, что тренер сделает из тебя Мартена Фуркада».
Россияне выступают на Олимпиаде под олимпийским флагом по причине дисквалификации национального олимпийского комитета, на Игры приглашение получили только четыре члена основной сборной России, в числе которых не оказалось ее лидера Антона Шипулина.
Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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|20.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Мартен Фуркад
|01:08.34,3
|2
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+20,9
|3
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+26,9
|4
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Эрик Лессер, Арнд Пайффер
|+27,2
|5
|Беларусь
|Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин
|+55,5
|6
|Финляндия
|Лаура Тойванен, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало
|+01.03,9
|7
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима
|+01.12,1
|8
|Чехия
|Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+01.39,3
|9
|Россия
|Ульяна КАЙШЕВА, Татьяна АКИМОВА, Антон БАБИКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ
|+02,14
|10
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард
|+02.22,0