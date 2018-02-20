Бабиков убежден, что в российском биатлоне последуют большие перемены после сезона

Нынешний сезон является одним из самых неудачных в истории российского биатлона.

«Хотелось бы большего контакта с тренером, с руководством, потому что в одиночку ни я, ни Матвей Елисеев, ни Таня Акимова не сделают нашу команду самой сильной в мире. Это можно сделать только вместе с руководством и тренерами», — сказал Бабиков.

«Я жду изменений, однозначно, уверен в том, что они последуют, — добавил он. — Что касается меня, то для себя я уже определился с планами подготовки. Но это не говорит о том, что я ухожу на самоподготовку. Просто что бы ни случилось дальше с руководством, я понимаю, что нельзя слепо следовать установкам тренера, нужно и самому делать голову свежей и отталкиваться от своих ощущений и не ждать, что тренер сделает из тебя Мартена Фуркада».

Россияне выступают на Олимпиаде под олимпийским флагом по причине дисквалификации национального олимпийского комитета, на Игры приглашение получили только четыре члена основной сборной России, в числе которых не оказалось ее лидера Антона Шипулина.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.