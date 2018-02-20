М. Фуркад стал рекордсменом Франции по золотым медалям на Играх
Французский биатлонист Мартен Фуркад сегодня на Играх-2018 в составе сборной Франции выиграл золотую медаль в смешанной эстафете.
Это золото стало пятым в его карьере на Олимпийских играх (победы в индивидуальной гонке и пасьюте в Сочи-2014, победы в пасьюте,
Фуркад стал рекордсменом по этому показателю среди французских спортсменов как среди представителей зимних видов спорта, так и летних, сообщает Gracenote.
На Играх-2018 осталось провести одну мужскую гонку — эстафету (23 февраля).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter