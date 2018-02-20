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20 февраля 2018, 17:17 | Биатлон | Чемпионат.com

М. Фуркад стал рекордсменом Франции по золотым медалям на Играх

Французский биатлонист Мартен Фуркад сегодня на Играх-2018 в составе сборной Франции выиграл золотую медаль в смешанной эстафете.

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© AFP 2018

Это золото стало пятым в его карьере на Олимпийских играх (победы в индивидуальной гонке и пасьюте в Сочи-2014, победы в пасьюте, масс-старте и смешанной эстафете в Пхёнчхане-2018).

Фуркад стал рекордсменом по этому показателю среди французских спортсменов как среди представителей зимних видов спорта, так и летних, сообщает Gracenote.

На Играх-2018 осталось провести одну мужскую гонку — эстафету (23 февраля).
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Биатлон

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