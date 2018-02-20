Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2018 21 февраля
В среду, 21 февраля, казахстанские спортсмены выступят в двух видах спорта на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея), сообщает Sports.kz.
07:00 Фигурное катание. Короткая программа. Женщины (Айза Мамбекова, Элизабет Турсынбаева).
14:00 Лыжные гонки. Командный спринт. Свободный стиль. Полуфинал. Женщины (Анна Шевченко, Валерия Тюленева).
14:50 Лыжные гонки. Командный спринт. Свободный стиль. Полуфинал. Мужчины (Денис Волотка, Алексей Полторанин).
16:00 Лыжные гонки. Командный спринт. Свободный стиль. Финал. Женщины.
16:30 Лыжные гонки. Командный спринт. Свободный стиль. Финал. Мужчины.
Напомним, после четырнадцати дней соревнований у Казахстана
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