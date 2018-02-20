Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 10 8
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32623345/
20 февраля 2018, 17:15 | Зимние | Sports.kz

Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2018 21 февраля

В среду, 21 февраля, казахстанские спортсмены выступят в двух видах спорта на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея), сообщает Sports.kz.

07:00 Фигурное катание. Короткая программа. Женщины (Айза Мамбекова, Элизабет Турсынбаева).

14:00 Лыжные гонки. Командный спринт. Свободный стиль. Полуфинал. Женщины (Анна Шевченко, Валерия Тюленева).

14:50 Лыжные гонки. Командный спринт. Свободный стиль. Полуфинал. Мужчины (Денис Волотка, Алексей Полторанин).

16:00 Лыжные гонки. Командный спринт. Свободный стиль. Финал. Женщины.

16:30 Лыжные гонки. Командный спринт. Свободный стиль. Финал. Мужчины.

Напомним, после четырнадцати дней соревнований у Казахстана по-прежнему одна медаль — «бронза», завоеванная фристайлисткой Юлией Галышевой в могуле.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  
20 февраля

Тренер Головкина допускает его поражение от «Канело»

Джермелл Чарло назвал фаворита реванша Головкин - «Канело» и оценил шансы на бой с победителем

Головкин начал подготовку к реваншу с Альваресом
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней