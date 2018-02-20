«Мельдоний попал в организм Крушельницкого в Корее. Это могли сделать спецслужбы»

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— Мы только начали расследование, — начала Созин. — Советую вам искать там, кому это нужно. Если на церемонии закрытия Россия все-таки пойдет без флага, значит, тот человек, который это сделал, своего добился. Я вам так скажу, круг сужается.

— То есть вы исключаете, что Крушельницкий мог добровольно употребить милдронат?

— 22 января он сдал последнюю из десяти проб — все они были отрицательными. В тот же день он уезжает из Москвы в Японию. Он готовится к Играм, выступает, а после бронзового матча у него берут пробу, и она дает положительный результат. Врачи говорят, что милдронат в его организм попал примерно 10 дней назад.

Ну поймите, не нужен мельдоний! Он как зеленка! То есть она нужна, если ты где-то порезался. Мельдоний никак не влияет ни на скорость, ни на что другое. Что он ночью встал и выпил его?

Живет он с женой и одновременно партнершей по команде. Вторая комната в Олимпийской деревне за главным тренером. Получается он ночью встал, выпил таблетку, чтобы на следующий день его накрыли? Понимаете, что это нелогично?! Да и зачем ему мельдоний, если ни последние три года первая пара в рейтинге?

— А кто с ним был на тех самых сборах?

— Ходит какая-то непонятная версия, что вторая пара Настя Москалева со своим партнерам, по чьему-то мнению, могли это сделать. Но какой смысл?! Они не отобрались на Олимпиаду. Они были спарринг-партнерами Крушельницкого и Брызгаловой. Ну представим, что Настя со своим партнером сошли с ума и кинули мельдоний в бутылочку, но какой смысл? На Олимпиаду бы они в любом случае не ехали. Если бы в Японии решалась судьба пар, то теоретически я мг бы представить, что такая ситуация возможна. Но этих условий и близко не было! Приглашение получила первая пара! К тому же у второй пары были обратные билеты в Россию. Получается они кинули таблетку, чтобы Крушельницкий и Брызгалова не выиграли там? На 100%, конечно, я не мгу исключить такую версию, но я логически размышляю, поэтому в ней сильно сомневаюсь.

Вы же видели Сашу после финала, он был довольный, счастливый. Мы с ним провели тот день вместе, и, уверен, человек бы вел себя по-другому, если бы был не уверен в своей «чистоте».

— Допускаете, что это мог сделать кто-то из российской делегации, которая была в Японии?

— Тогда только тренер.

— Был ли доступ к спортсменам западных функционеров?

— Кто-то, наверное, был. Там был какой-то кореец, который не поехал в итоге на Олимпиаду. Но сейчас мы так не найдем виновного. Поэтому мы запросили изображение с видеокамер и на стадионе, и в гостинице, и в Олимпийской деревне. Кто-то же должен был зайти?

У нас есть официальный ответы от Крушельницкого, где они клянется всеми святыми и говорит, что не принимал мельдоний. И что я ему должен сказать? Ведь даже по логике ему не нужен это допинг! Ну был бы хоть один повод у него, а так… Сказали бы, что он сильно устал, а этот препарат помог ему проснуться и быть бодрым. Но мельдоний — не то вещество, которое дает такой эффект. Он ни на что не влияет — ни на скорость, ни на бодрость, ни на что. Просто если ты его долго пьешь, то сердечная мышца восстанавливается лучше. А он «выпил» одну таблетку, которую легче всего подсунуть. В этом и есть наша версия.

— Где сейчас сам Крушельницкий?

— Он здесь, в Корее, ждет заседание Спортивного арбитражного суда.

— В каком он сейчас состоянии?

— Честно скажу, я с ним не разговаривал. Я только позвонил родителям и извинился, что их сын попал в такую ситуацию.

Мы не снимаем с себя ответственность, что не досмотрели в Японии. Но мы исключали, что такое может случиться.

Понимаю, что уже поздно оправдываться. Мне уже и лет много, и опыт у меня есть, но я не знал, что такое может быть, что так поступят с этим человеком. Мое мнение, что сделали это в Корее.

— Россияне или кто-то другой?

— Думаю, это сделали спецслужбы, которые хотят, чтобы Крушельницкий не был героем Олимпиады, а Россия шла на закрытии без флага. Ведь никто же сейчас не говорит про словенского хоккеиста, которого поймали на допинге, и что словенская команда пойдет без флага. Но почему-то сразу начали про нас говорить: давайте Россия пойдет без флага, потому что она с допингом. На мой взгляд, картина очень политизирована.

Мы отправили запросы Бастрыкину и СКР. Когда будет ответ, мы его представим. Также мы обратились в МОК, чтобы он нам помог. Международная федерация керлинга нас поддержала и заявила, что мельдоний в нашем спорте не нужен.

— Ваше обещание, что покинете свой пост, если докажут, что Крушельницкий добровольно употребил мельдоний, в силе?

— Если он скажет: «Извините, пожалуйста. Я сошел с ума и выпил мельдоний», то мы уйдем.