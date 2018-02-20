«Мельдоний попал в организм Крушельницкого в Корее. Это могли сделать спецслужбы»
Первый
вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин исключает, что Александр Крушельницкий мог добровольно употребить милдронат.
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Видимо, что-то случилось...
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— Мы только начали расследование, — начала Созин. — Советую вам искать там, кому это нужно. Если на церемонии закрытия Россия
— То есть вы исключаете, что Крушельницкий мог добровольно употребить милдронат?
— 22 января он сдал последнюю из десяти проб — все они были отрицательными. В тот же день он уезжает из Москвы в Японию. Он готовится к Играм, выступает, а после бронзового матча у него берут пробу, и она дает положительный результат. Врачи говорят, что милдронат в его организм попал примерно 10 дней назад.
Живет он с женой и одновременно партнершей по команде. Вторая комната в Олимпийской деревне за главным тренером. Получается он ночью встал, выпил таблетку, чтобы на следующий день его накрыли? Понимаете, что это нелогично?! Да и зачем ему мельдоний, если ни последние три года первая пара в рейтинге?
— А кто с ним был на тех самых сборах?
— Ходит
Вы же видели Сашу после финала, он был довольный, счастливый. Мы с ним провели тот день вместе, и, уверен, человек бы вел себя
— Допускаете, что это мог сделать
— Тогда только тренер.
— Был ли доступ к спортсменам западных функционеров?
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У нас есть официальный ответы от Крушельницкого, где они клянется всеми святыми и говорит, что не принимал мельдоний. И что я ему должен сказать? Ведь даже по логике ему не нужен это допинг! Ну был бы хоть один повод у него, а так… Сказали бы, что он сильно устал, а этот препарат помог ему проснуться и быть бодрым. Но мельдоний — не то вещество, которое дает такой эффект. Он ни на что не влияет — ни на скорость, ни на бодрость, ни на что. Просто если ты его долго пьешь, то сердечная мышца восстанавливается лучше. А он «выпил» одну таблетку, которую легче всего подсунуть. В этом и есть наша версия.
— Где сейчас сам Крушельницкий?
— Он здесь, в Корее, ждет заседание Спортивного арбитражного суда.
— В каком он сейчас состоянии?
— Честно скажу, я с ним не разговаривал. Я только позвонил родителям и извинился, что их сын попал в такую ситуацию.
Понимаю, что уже поздно оправдываться. Мне уже и лет много, и опыт у меня есть, но я не знал, что такое может быть, что так поступят с этим человеком. Мое мнение, что сделали это в Корее.
— Россияне или
— Думаю, это сделали спецслужбы, которые хотят, чтобы Крушельницкий не был героем Олимпиады, а Россия шла на закрытии без флага. Ведь никто же сейчас не говорит про словенского хоккеиста, которого поймали на допинге, и что словенская команда пойдет без флага. Но
Мы отправили запросы Бастрыкину и СКР. Когда будет ответ, мы его представим. Также мы обратились в МОК, чтобы он нам помог. Международная федерация керлинга нас поддержала и заявила, что мельдоний в нашем спорте не нужен.
— Ваше обещание, что покинете свой пост, если докажут, что Крушельницкий добровольно употребил мельдоний, в силе?
— Если он скажет: «Извините, пожалуйста. Я сошел с ума и выпил мельдоний», то мы уйдем.
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