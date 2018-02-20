Российский биатлон — все. А Фуркад выиграл смешанную эстафету
Последние надежды не оправдались. Наши биатлонисты очень далеко.
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ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
Смешанная эстафета подводила итоги выступлению российских биатлонистов в Пхенчхане. Это был последний и при этом не виртуальный шанс нашей четверки побороться даже не за медали, а, в первую очередь, за свое имя, престиж российского биатлона, который, очевидно, больше не может существовать в своем нынешнем агрегатном состоянии.
В каком именно? Скажем так, газообразном. Российский биатлон — это то, что вроде бы есть, но мы не можем это увидеть. За последние годы от него остался только дух, да и тот, постепенно исчезает, как в песне Кипелова и Маврина.
Смешанная эстафета — самое нелинейная и нелогичная гонка, которая только может быть, потому что в ней участвуют не только мужчины, но и женщины, которые бегут первые два этапа. И там они могут натворить все, что угодно. После этого начинается совсем другая история. Дальше мужчины либо отчаянно исправляют, либо пытаются удержать преимущество.
И далеко не всегда даже ведущие биатлонные страны могут собрать ровный состав на эстафету. Таковой, пожалуй, есть лишь у французов, да итальянцев, но и это не гарантия
А вот у россиян все четыре биатлониста находятся примерно в одинаковом состоянии, как функциональном, так и психологическом. Терять уже нечего, бояться тоже. Надо бежать и стрелять без оглядки. И вот такое отчаянное положение вполне позволяло нам, болельщикам, надеяться, на сенсацию от наших спортсменов.
1-й ЭТАП
На первом этапе у российской команды бежала Ульяна Кайшева. Начала она неплохо, держалась в группе лидеров, так и подошла на стрельбище. Вместе с Ванессой Хинц, Мартой Ульсбю, Мари Дорен Абер
Гонку возглавила команда Италии. Лиза Витоцци в последнее время поражает своей скорострельностью, а самое главное, точностью. Следом за ней шли Дорен Абер, Вероника Виткова и… Мона Брорссон. Ну, конечно, как же мы без шведов на этой Олимпиаде?
Кайшева выдержала гоночный темп второго круга, но на стрельбе вновь ошиблась. А вот Витоцци просто уничтожила своих соперниц, переносом расстреляв все мишени, как из пулемета. Ни Дорен Абер, ни подтянувшаяся Хинц не смогли поддержать ее стрелковый темп. Итальянка идеально исполнила роль стартера: безошибочная работа на рубежах и весьма приличная скорость — это была полная выкладка. Брорссон, кстати, застрелилась. Слишком большое желание привело ее на два штрафных круга.
У Кайшевой после стойки было «+35» и на третьем круге россиянка начала прогнозируемо сдавать. По крупицам, совсем
Итальянки комфортно передались в пяти секундах от немок, накатила на финиш и Дорен Абер. Акимова ушла на трассу с 30-секундным отставанием от третьего места.
2-й ЭТАП
У Германии на втором этапе появилась Лаура Дальмайер, которая на этой Олимпиаде собрала почти все золото. Было понятно, что Вирер и Бескон будет очень тяжело. И это был шанс для Акимовой подтянуться поближе, рассчитывая на то, что итальянка и француженка не выдержат темпа Лауры.
Но на первой стрельбе Доро закрыла все мишени в стиле Витоцци. Дальмайер сработала более меланхолично, но также точно. А вот француженка промахнулась и дала шанс соперницам приблизиться. Так, на верхних строчках протокола оказалась команда Беларуси, у которой стартовавшую Наталью Скардино сменила Дарья Домрачева. От Бескон Дарью отделяли 15 секунд — вполне отыгрываемое отставание.
Акимова — точна, но извлечь дивидендов из этого не смогла. Слишком уж долго на фоне итальянки она работала на рубеже. Да и на лыжне россиянка события не форсировала. Вирер она отдавала по пять секунд на каждом километре второго круга. Очевидно, ставка была сделана на чистую стрельбу. К этому мы уже привыкли.
Дальмайер, тем временем, пыталась разобраться с Вирер. Обе промахнулись первыми патронами, но итальянка добавила к этой ошибке еще одну и закопалась. Немка ушла на дистанцию, Доро потеряла почти 30 секунд. Домрачева отработала безупречно и скушала Бескон, заняв третью позицию.
Акимова взяла один дополнительный патрон и ушла на дистанцию седьмой. Но отставание было очень большим — одна минута от лидера и все те же 30 секунд от третьего места. А ведь надо было еще не проиграть много на последнем круге.
Дальмайер включила
3-й ЭТАП
В общем, было от чего приуныть. Но только не Эрику Лессеру, который открыл мужскую часть гонки у Германии. Он мог идти по дистанции в прогулочном режиме, листая треки на своем айфоне, если бы захватил его с собой. К стрельбе немец подошел в гордом одиночестве. Где там Лукас Хофер? Пусть сам со своими проблемами разбирается. Лессер — пять из пяти. Догоняйте, ребята.
Следом: итальянец точен, белорус Сергей Бочарников — с одним дополнительным, француз Симон Дестье — чист, как
Лессер для разнообразия разок промахнулся на стойке и убежал на передачу. Хофер в этот момент только добрался до коврика. И тут грянул гром. Бочарников — пять из пяти! У итальянца — один промах. И вот уже белорус дышит ему в спину! Бабиков — кремень. Не сдается, закрывает вообще все и дарит русскому биатлону очередной шанс! Да, он восьмой, но уже не так безнадежно.
Однако главным догоняющим на этом этапе выступил Йоханнес Бе. Норвежские девушки настреляли на круг, создали интригу и заставили его поработать с максимальной выкладкой.
Бабиков
4-й ЭТАП
Дальше все самое интересное происходило уже без нас. За Арндом Пайффером словно охотники в загон полетели Доминик Виндиш, Мартен Фуркад и
Или порыв пхенчханского ветра! Пайффер промахнулся первыми двумя выстрелами, сделал поправку,
А что Елисеев? Три дополнительных. На лежке. Даже имея всего четырех спортсменов наши тренеры умудрились ошибиться с расстановкой.
Тем временем, Фуркад выигрывает смешанную эстафету, а Пайффер отправляется на круг! Свендсен уходит вторым с комфортным отрывом, с первыми двумя местами все ясно. Немец сражается с итальянцем за бронзу. Сердца болельщиков замирают. Финишная прямая: Виндиш перекрещивает траектории, занимает крайний коридор и выгрызает третье место! Кажется, Пайфферу пора менять гражданство. Сборная ОАР — девятая. Проигрыш — больше двух минут, десять дополнительных патронов. Чуда не произошло.
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|20.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Мартен Фуркад
|01:08.34,3
|2
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+20,9
|3
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+26,9
|4
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Эрик Лессер, Арнд Пайффер
|+27,2
|5
|Беларусь
|Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин
|+55,5
|6
|Финляндия
|Лаура Тойванен, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало
|+01.03,9
|7
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима
|+01.12,1
|8
|Чехия
|Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+01.39,3
|9
|Россия
|Ульяна КАЙШЕВА, Татьяна АКИМОВА, Антон БАБИКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ
|+02,14
|10
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард
|+02.22,0