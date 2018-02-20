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ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

Смешанная эстафета подводила итоги выступлению российских биатлонистов в Пхенчхане. Это был последний и при этом не виртуальный шанс нашей четверки побороться даже не за медали, а, в первую очередь, за свое имя, престиж российского биатлона, который, очевидно, больше не может существовать в своем нынешнем агрегатном состоянии.

В каком именно? Скажем так, газообразном. Российский биатлон — это то, что вроде бы есть, но мы не можем это увидеть. За последние годы от него остался только дух, да и тот, постепенно исчезает, как в песне Кипелова и Маврина.

Смешанная эстафета — самое нелинейная и нелогичная гонка, которая только может быть, потому что в ней участвуют не только мужчины, но и женщины, которые бегут первые два этапа. И там они могут натворить все, что угодно. После этого начинается совсем другая история. Дальше мужчины либо отчаянно исправляют, либо пытаются удержать преимущество.

И далеко не всегда даже ведущие биатлонные страны могут собрать ровный состав на эстафету. Таковой, пожалуй, есть лишь у французов, да итальянцев, но и это не гарантия чего-либо.

А вот у россиян все четыре биатлониста находятся примерно в одинаковом состоянии, как функциональном, так и психологическом. Терять уже нечего, бояться тоже. Надо бежать и стрелять без оглядки. И вот такое отчаянное положение вполне позволяло нам, болельщикам, надеяться, на сенсацию от наших спортсменов.

1-й ЭТАП

На первом этапе у российской команды бежала Ульяна Кайшева. Начала она неплохо, держалась в группе лидеров, так и подошла на стрельбище. Вместе с Ванессой Хинц, Мартой Ульсбю, Мари Дорен Абер и т. д. И вот тут начались проблемы. Кайшева закрыла мишени лишь с двумя дополнительными патронами, отправившись на дистанцию в 20 секундах от лидера.

Гонку возглавила команда Италии. Лиза Витоцци в последнее время поражает своей скорострельностью, а самое главное, точностью. Следом за ней шли Дорен Абер, Вероника Виткова и… Мона Брорссон. Ну, конечно, как же мы без шведов на этой Олимпиаде?

Кайшева выдержала гоночный темп второго круга, но на стрельбе вновь ошиблась. А вот Витоцци просто уничтожила своих соперниц, переносом расстреляв все мишени, как из пулемета. Ни Дорен Абер, ни подтянувшаяся Хинц не смогли поддержать ее стрелковый темп. Итальянка идеально исполнила роль стартера: безошибочная работа на рубежах и весьма приличная скорость — это была полная выкладка. Брорссон, кстати, застрелилась. Слишком большое желание привело ее на два штрафных круга.

У Кайшевой после стойки было «+35» и на третьем круге россиянка начала прогнозируемо сдавать. По крупицам, совсем чуть-чуть, но подиум отдалялся, а следом ведь выходила на дистанцию Татьяна Акимова. Рассчитывать на то, что она сможет отыграть какие-то секунды у Доротеи Вирер или Аноис Бескон, было сложно.

Итальянки комфортно передались в пяти секундах от немок, накатила на финиш и Дорен Абер. Акимова ушла на трассу с 30-секундным отставанием от третьего места.

2-й ЭТАП

У Германии на втором этапе появилась Лаура Дальмайер, которая на этой Олимпиаде собрала почти все золото. Было понятно, что Вирер и Бескон будет очень тяжело. И это был шанс для Акимовой подтянуться поближе, рассчитывая на то, что итальянка и француженка не выдержат темпа Лауры.

Но на первой стрельбе Доро закрыла все мишени в стиле Витоцци. Дальмайер сработала более меланхолично, но также точно. А вот француженка промахнулась и дала шанс соперницам приблизиться. Так, на верхних строчках протокола оказалась команда Беларуси, у которой стартовавшую Наталью Скардино сменила Дарья Домрачева. От Бескон Дарью отделяли 15 секунд — вполне отыгрываемое отставание.

Акимова — точна, но извлечь дивидендов из этого не смогла. Слишком уж долго на фоне итальянки она работала на рубеже. Да и на лыжне россиянка события не форсировала. Вирер она отдавала по пять секунд на каждом километре второго круга. Очевидно, ставка была сделана на чистую стрельбу. К этому мы уже привыкли.

Дальмайер, тем временем, пыталась разобраться с Вирер. Обе промахнулись первыми патронами, но итальянка добавила к этой ошибке еще одну и закопалась. Немка ушла на дистанцию, Доро потеряла почти 30 секунд. Домрачева отработала безупречно и скушала Бескон, заняв третью позицию.

Акимова взяла один дополнительный патрон и ушла на дистанцию седьмой. Но отставание было очень большим — одна минута от лидера и все те же 30 секунд от третьего места. А ведь надо было еще не проиграть много на последнем круге.

Дальмайер включила турбо-режим и превратилась для Вирер в точку на горизонте. Итальянка сдувалась на глазах и к ней постепенно приближалась Домрачева. Как жаль, что у сборной Беларуси все равно не было никаких шансов. Акимова подарила Антону Бабикову одну минуту 14 секунд отставания и девятое место.

3-й ЭТАП

В общем, было от чего приуныть. Но только не Эрику Лессеру, который открыл мужскую часть гонки у Германии. Он мог идти по дистанции в прогулочном режиме, листая треки на своем айфоне, если бы захватил его с собой. К стрельбе немец подошел в гордом одиночестве. Где там Лукас Хофер? Пусть сам со своими проблемами разбирается. Лессер — пять из пяти. Догоняйте, ребята.

Следом: итальянец точен, белорус Сергей Бочарников — с одним дополнительным, француз Симон Дестье — чист, как допинг-пробы норвежских лыжников, и уже вплотную подобрался к третьему месту. Ждем Бабикова. Он вроде и быстр, и работает с рвением, но все равно — десятое место и проигрыш почти полторы минуты.

Лессер для разнообразия разок промахнулся на стойке и убежал на передачу. Хофер в этот момент только добрался до коврика. И тут грянул гром. Бочарников — пять из пяти! У итальянца — один промах. И вот уже белорус дышит ему в спину! Бабиков — кремень. Не сдается, закрывает вообще все и дарит русскому биатлону очередной шанс! Да, он восьмой, но уже не так безнадежно.

Однако главным догоняющим на этом этапе выступил Йоханнес Бе. Норвежские девушки настреляли на круг, создали интригу и заставили его поработать с максимальной выкладкой. Бе-младший справился и подтянулся вплотную к пьедесталу. Да не просто подтянулся, а передал эстафету в группе преследователей с итальянцем, французом и чуть отставшим белорусом, которому пришлось очень тяжело на последнем круге.

Бабиков по-прежнему был молодцом, но что-то отыграть не смог. Скорее, окончательно отстал от группы преследователей сборной Германии. Нет, российский биатлон не спасти. Даже пятой скоростью на этапе.

4-й ЭТАП

Дальше все самое интересное происходило уже без нас. За Арндом Пайффером словно охотники в загон полетели Доминик Виндиш, Мартен Фуркад и Эмиль-Хегле Свендсен. Но была одна проблема. Чтобы немец отдал первое место, его должна была накрыть куриная слепота.

Или порыв пхенчханского ветра! Пайффер промахнулся первыми двумя выстрелами, сделал поправку, кое-как закрыл мишени семью патронами, но растерял все преимущество. Фуркад такого не прощает. Он оставил разбираться на рубеже незадачливых Виндиша со Свендсеном, а сам бросился по следу немецкого «подранка». Догнал и загрыз на первом же подъеме — настоящий хищник.

А что Елисеев? Три дополнительных. На лежке. Даже имея всего четырех спортсменов наши тренеры умудрились ошибиться с расстановкой.

Тем временем, Фуркад выигрывает смешанную эстафету, а Пайффер отправляется на круг! Свендсен уходит вторым с комфортным отрывом, с первыми двумя местами все ясно. Немец сражается с итальянцем за бронзу. Сердца болельщиков замирают. Финишная прямая: Виндиш перекрещивает траектории, занимает крайний коридор и выгрызает третье место! Кажется, Пайфферу пора менять гражданство. Сборная ОАР — девятая. Проигрыш — больше двух минут, десять дополнительных патронов. Чуда не произошло.