Российские бобслеистки Сергеева и Кочержова идут 10-ми после первой попытки на ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Российские бобслеистки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова занимают 10-е место после первой попытки в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсменки показали результат 51,01 секунды.
Лучший результат в первой попытке показали американки Элана
Нигерийки Сеун Адигун и Акуома Омеога занимают последнее, 20-е место (+1,69). Сборная Нигерии впервые участвует в зимних Олимпийских играх. Помимо Адигун и Омеоги, нигерийская команда на Играх представлена скелетонисткой Симиделе Адеагбо. 17 февраля Адеагбо заняла 20-е место (из 20) в скелетоне по итогам четырех попыток.
Победитель соревнований определится по итогам четырех попыток. Вторая попытка состоится позднее во вторник, третья и четвертая пройдут в среду.
Российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают под олимпийским флагом в статусе олимпийских спортсменов из России. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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