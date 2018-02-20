Российские бобслеистки Сергеева и Кочержова идут 10-ми после первой попытки на ОИ

Лучший результат в первой попытке показали американки Элана Майерс-Тэйлор и Лорен Гиббс (50,52), вторыми стали немки Мариама Яманка и Лиза Буквиц (+0.02), третьими — представительницы США Джейми Грубель-Позер и Эйджа Эванс (+0,07). Еще одна российская двойка Александра Родионова/Юлия Беломестных показала 17-е время (+0,77).

Нигерийки Сеун Адигун и Акуома Омеога занимают последнее, 20-е место (+1,69). Сборная Нигерии впервые участвует в зимних Олимпийских играх. Помимо Адигун и Омеоги, нигерийская команда на Играх представлена скелетонисткой Симиделе Адеагбо. 17 февраля Адеагбо заняла 20-е место (из 20) в скелетоне по итогам четырех попыток.

Победитель соревнований определится по итогам четырех попыток. Вторая попытка состоится позднее во вторник, третья и четвертая пройдут в среду.

Российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают под олимпийским флагом в статусе олимпийских спортсменов из России. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.