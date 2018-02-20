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20 февраля 2018, 17:02 | Керлинг | ТАСС

Федерация керлинга РФ попросит оргкомитет ОИ о помощи в расследовании дела Крушельницкого

ТАСС, 20 февраля. Федерация керлинга России направила запрос в Международный олимпийский комитет, оргкомитет Олимпийских игр и Всемирную федерацию керлинга о содействии в расследовании обстоятельств появления запрещенного вещества в организме российского керлингиста Александра Крушельницкого. Об этом говорится в заявлении Федерации керлинга России.

«Федерацией керлинга России была создана специальная комиссия по расследованию данного дела, которая подготовила и направила заявление в Следственный комитет России о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в пищу спортсмена, так как на сданные им 11 допинг-проб приходится 10 чистых и лишь последняя с положительным результатом, — говорится в заявлении. — Кроме этого, Федерация керлинга России обратится в МОК, оргкомитет Игр и во Всемирную федерацию керлинга с просьбой оказать содействие в расследовании по случаю Крушельницкого с просьбой предоставить записи камер видеонаблюдения в Олимпийской деревне, запрос о записи с камер будет также направлен в гостиницу в Японии, где проживали спортсмены во время тренировочных сборов перед поездкой на зимние Олимпийские игры».
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