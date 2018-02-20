Федерация керлинга РФ попросит оргкомитет ОИ о помощи в расследовании дела Крушельницкого
ТАСС, 20 февраля. Федерация керлинга России направила запрос в Международный олимпийский комитет, оргкомитет Олимпийских игр и Всемирную федерацию керлинга о содействии в расследовании обстоятельств появления запрещенного вещества в организме российского керлингиста Александра Крушельницкого. Об этом говорится в заявлении Федерации керлинга России.
«Федерацией керлинга России была создана специальная комиссия по расследованию данного дела, которая подготовила и направила заявление в Следственный комитет России о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в пищу спортсмена, так как на сданные им 11
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