Федерация керлинга РФ попросит оргкомитет ОИ о помощи в расследовании дела Крушельницкого

«Федерацией керлинга России была создана специальная комиссия по расследованию данного дела, которая подготовила и направила заявление в Следственный комитет России о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в пищу спортсмена, так как на сданные им 11 допинг-проб приходится 10 чистых и лишь последняя с положительным результатом, — говорится в заявлении. — Кроме этого, Федерация керлинга России обратится в МОК, оргкомитет Игр и во Всемирную федерацию керлинга с просьбой оказать содействие в расследовании по случаю Крушельницкого с просьбой предоставить записи камер видеонаблюдения в Олимпийской деревне, запрос о записи с камер будет также направлен в гостиницу в Японии, где проживали спортсмены во время тренировочных сборов перед поездкой на зимние Олимпийские игры».