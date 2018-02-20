Биатлонистка Акимова заявила критикам, что имела право высказать недовольство тренерами

Об этом она рассказала журналистам после смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пхёнчхане — заключительной гонки для российских биатлонистов на Играх.

После олимпийского масс-старта Акимова заявила, что ей не подходит методика работы нынешнего тренерского штаба женской сборной во главе с Сергеем Коноваловым и что ей хотелось бы вновь сотрудничать с Виталием Норицыным, который ранее уже возглавлял национальную команду. Ее заявление раскритиковало несколько биатлонных экспертов, в числе которых олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

«Каждый человек имеет свое мнение и имеет право на то, чтобы его излагать. Человек может говорить все, что считает, а что касается критики, то она есть везде, ее не запретишь, — сказала Акимова. — Методика, которую нам предлагают, не очень мне подошла, говорю так, потому что мне есть с чем сравнить. Методика того года мне подходила больше, сейчас же я до сих пор не понимаю своего состояния», — подчеркнула она.

Спортсменка рассказала, что биатлонисты, которые наравне с другими российскими спортсменами выступают на Играх под олимпийским флагом, покинут Олимпиаду в среду, 21 февраля. «Если честно, в середине Олимпиады удалось почувствовать атмосферу Игр, было приятно находиться здесь, видеть всех спортсменов. Даже уезжать не хотелось. Хотелось бы повторить Игры и показать больше, чем ожидали, но мы сделали все, что могли», — сказала Акимова.

«Лично мне Олимпиада дала большой опыт. Эмоционально было тяжело, совсем другая работа», — подчеркнула она.