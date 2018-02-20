Биатлонистка Акимова заявила критикам, что имела право высказать недовольство тренерами
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Татьяна Акимова в ответ на критику со стороны ряда биатлонных экспертов заявила, что имела полное право высказать свое недовольство методикой работы нынешнего тренерского штаба сборной страны.
Об этом она рассказала журналистам после смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пхёнчхане — заключительной гонки для российских биатлонистов на Играх.
После олимпийского
«Каждый человек имеет свое мнение и имеет право на то, чтобы его излагать. Человек может говорить все, что считает, а что касается критики, то она есть везде, ее не запретишь, — сказала Акимова. — Методика, которую нам предлагают, не очень мне подошла, говорю так, потому что мне есть с чем сравнить. Методика того года мне подходила больше, сейчас же я до сих пор не понимаю своего состояния», — подчеркнула она.
Спортсменка рассказала, что биатлонисты, которые наравне с другими российскими спортсменами выступают на Играх под олимпийским флагом, покинут Олимпиаду в среду, 21 февраля. «Если честно, в середине Олимпиады удалось почувствовать атмосферу Игр, было приятно находиться здесь, видеть всех спортсменов. Даже уезжать не хотелось. Хотелось бы повторить Игры и показать больше, чем ожидали, но мы сделали все, что могли», — сказала Акимова.
«Лично мне Олимпиада дала большой опыт. Эмоционально было тяжело, совсем другая работа», — подчеркнула она.
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