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Да, представляете, сборную Норвегии тренирует Петтер Торесен, а в составе играют два его сына — Патрик Торесен и Стеффан Торесен. Что интересно, у словенцев тоже мог быть семейный подряд, если бы как в Сочи сборную возглавлял Матьяж Копитар, а капитаном был его сын Анже Копитар. Но пасьянс не сложился, потому что НХЛ не отпустила своих игроков на корейскую Олимпиаду.

ТОРЕСЕН-МЛАДШИЙ: МЫ ДАДИМ БОЙ РУССКИМ

— Ого, тут русская делегация! — воскликнул Патрик Торесен, увидев толпу журналистов. У норвежского нападающего была аккуратно стриженная седая борода, из-за чего он напоминал Санта-Клауса.

— Как же вы, форвард СКА, будете в четвертьфинале играть против российской сборной, где выступают 15 хоккеистов СКА?

— Даже не знаю. Ситуация странная — против меня выйдут такие же игроки, как и на тренировке в клубе. Но уж как-нибудь с этим справлюсь.

— Вы верите в «Чудо на льду»?

— Да, конечно.

— Что скажете о матче со Словенией?

— Соперник был лучше в первом периоде, а мы слишком часто хватали удаления. Тем более у словенцев есть сильное большинство. Но после перерыва мы прибавили, создали много голевых моментов, да и наш вратарь сыграл замечательно. В целом мы очень довольны результатом.

— Это ведь один из лучших матчей в истории норвежского хоккея.

— Конечно, ведь мы пробились в четвертьфинал. Это для нас что-то новенькое. Мы наслаждаемся этой ситуацией. А в среду сыграем с Россией.

— Постараетесь получить удовольствие или дать бой?

— Мы постараемся победить русских.

— А что, это реально?

— Конечно! Это же спорт. Ты должен верить в себя. А я верю в свою команду и в то, что мы сможем провести хороший матч. Понятно, что Россия — большой фаворит. Так что для нас это будет тяжелая игра.

— На Олимпиаде в Сочи вы уступили России в квалификационном матче со счетом 0:4. Там у вас были шансы?

— Да, Радулову очень повезло с первой шайбой. Она попала ему в конек и залетела в ворота. А не забей он тогда, еще неизвестно, как бы все повернулось.

— Как норвежцы чисто теоретически могут победить Россию?

— Сюрпризов для нас не будет. Мы знаем российских игроков, мы смотрим матчи КХЛ. Может, тренер обратит наше внимание на маленькие детали в большинстве. Понятно, что у русских много мастерства, и мы должны быть готовы ко всему. Нам нужно читать игру, создавать моменты и показать свой лучший хоккей.

— Каково это, когда тренер сборной — твой отец?

— Это хорошо. Мы все делаем свою работу: папа тренирует, мы с братом играем. Что тут такого?

— Если вы встретите сейчас Илью Ковальчука в олимпийской деревне, что ему скажете?

— «Будь готов к следующему матчу!».

ТОРЕСЕН-СТАРШИЙ: НУЖНО ВЕРИТЬ В СЕБЯ

— Норвегия заслужила право играть в четвертьфинале. Мы уступили во многих матчах, но никогда не сдавались, — говорит главный тренер норвежской сборной Петтер Торесен.

— Словения имела много голевых моментов. Можно ли сказать, что Норвегии повезло?

— Да, я бы так сказал, потому что словенцы много играли в большинстве. С российской сборной нам нельзя хватать столько удалений, моментально накажут.

Но хорошо, что мы играем с русскими — главными фаворитами Олимпиады. Это отлично для норвежского хоккея. Мы уже провели самый важный матч в истории нашей игры в Норвегии, потому что никогда раньше не выходили в четвертьфинал Олимпиады. Но можем в среду попасть в историю еще раз.

— Как вы можете победить россиян?

— Надо играть правильно, навязать борьбу, сражаться. Тогда будет небольшой шанс. Но мы постараемся сделать все, что можем. Сыграем с полной самоотдачей. Не дадим сопернику проявить себя.

— Вашей сборной помогло, что у Словении перед матчем был отстранен из-за допинга Жига Еглич?

— Что, правда? Допинг?! Это мастеровитый игрок. Может, он сыграл бы свою роль в большинстве, но мы неплохо убивали удаления.

— Какое звено у России считаете самым опасным?

— Там может забить кто угодно. Очень быстрые мастеровитые ребята. Но нам нужно верить в себя.

— Что это за чувство, когда в сборной играют два ваших сына?

— Это непередаваемо! Я сам выступал на пяти Олимпиадах. С победами у Норвегии всегда было туго, даже на домашних Играх в Лиллехаммере-1994. Но здесь мои дети, и конечно, остальные ребята показали себя хорошо в ключевых моментах матчей.