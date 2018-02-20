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На протяжении трех этапов тон в гонке задавали немцы, которые усилиями Ванессы Хинц, Лауры Дальмайер и Эрика Лессера смогли сформировать отрыв. Однако Арнд Пайффер прошел заключительный этап крайне неудачно.

В результате, чемпионами стали Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье и Мартен Фуркад. Отметим, что для Фуркада это уже третье золото на Играх.

Второе место в гонке заняли норвежцы, в споре за бронзу итальянец Доминик Виндиш сумел обойти Пайффера.

Российская команда в составе Татьяны Акимовой, Ульяны Кайшевой, Антона Бабикова и Матвея Елисеева заняла девятое место.

Российские спортсмены не примут участие в мужской и женской эстафетах. Таким образом, впервые в истории российская биатлонная сборная осталась без медалей Олимпийских игр.

Пхенчхан (Южная Корея)

Биатлон

Смешанная эстафета.

1. Франция — 1:08.34,3 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона)

2. Норвегия — отставание 20,9 (1+11)

3. Италия — +26,9 (0+7)

…9. Россия — +2.14,8 (0+10).

Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходит с 9 по 25 февраля.