Сборная Франции выиграла смешанную эстафету в Пхенчхане, россияне — девятые
Французские биатлонисты стали победителями смешанной эстафеты в олимпийском Пхенчхане.
На протяжении трех этапов тон в гонке задавали немцы, которые усилиями Ванессы Хинц, Лауры Дальмайер и Эрика Лессера смогли сформировать отрыв. Однако Арнд Пайффер прошел заключительный этап крайне неудачно.
В результате, чемпионами стали Мари
Второе место в гонке заняли норвежцы, в споре за бронзу итальянец Доминик Виндиш сумел обойти Пайффера.
Российская команда в составе Татьяны Акимовой, Ульяны Кайшевой, Антона Бабикова и Матвея Елисеева заняла девятое место.
Российские спортсмены не примут участие в мужской и женской эстафетах. Таким образом, впервые в истории российская биатлонная сборная осталась без медалей Олимпийских игр.
Пхенчхан (Южная Корея)
Биатлон
Смешанная эстафета.
1. Франция — 1:08.34,3 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона)
2. Норвегия — отставание 20,9 (1+11)
3. Италия — +26,9 (0+7)
…9. Россия — +2.14,8 (0+10).
Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходит с 9 по 25 февраля.
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