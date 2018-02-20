Ульяна Кайшева: На руководителей не уповаю

— Довольны собой сегодня?

— Только ходом. Стрельба, конечно, не получилась. Волнения не было абсолютно, рабочая обстановка, без паники.

— С чем связаны промахи?

— Это были мои ошибки, я не среагировала на уменьшение ветра.

— Чем-то отличалась сегодняшняя гонка от той, что была в Рупольдинге, где вы тоже бежали первый этап?

— Они очень похожи по ощущениям, по скоростям. Но тогда была абсолютно чистая стрельба и я до последнего круга шла с лидерами. Сегодня моей задачей было создать большой отрыв, но в данной ситуации я не могла ходом его сделать, вот еще и стрельба меня подвела.

— То, что вы бежали в компании Витковой и Олсбю, как-то помогало?

— Да, конечно! Когда Олсбю меня обогнала, думаю, у меня получилось зацепиться, это прибавило мне скорости. Ощущения от сегодняшней гонки были приятные, я полностью проработалась, выжала все, что могла.

— Какая атмосфера в команде после заявления Татьяны Акимовой?

— Атмосфера в команде абсолютно не изменилась, мы так же работаем, тренируемся, все нормально.

— Какой запомнится эта Олимпиада?

— Я рада, что эта гонка случилась у меня, потому что она немного исправила негативные впечатления. Я счастлива, что вообще попала на эту Олимпиаду.

— Ждете изменений в российском биатлоне после этой Олимпиады?

— Я жду изменений прежде всего от себя. Я не уповаю на руководителей, так как считаю, что главное — это работа спортсмена. Если я буду лучше остальных, меня будут ставить на гонки.

— Есть понимание, кто будет вашим тренером?

— Хочется продолжить работу, начатую в этом году с Виталием Норицыным, но я не знаю, как будет на самом деле.

— В чем заключается олимпийский опыт?

— Смена часовых поясов, подводка к соревнованиям и ощущение значимости соревнований. (Наталья МАРЬЯНЧИК).