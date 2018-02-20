Ульяна Кайшева: На руководителей не уповаю
Ульяна Кайшева, бежавшая за сборную России на первом этапе смешанной эстафеты, осталась довольна своим выступлением и сказала, что все зависит от спортсменов, а не от руководителей.
— Довольны собой сегодня?
— Только ходом. Стрельба, конечно, не получилась. Волнения не было абсолютно, рабочая обстановка, без паники.
— С чем связаны промахи?
— Это были мои ошибки, я не среагировала на уменьшение ветра.
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— Они очень похожи по ощущениям, по скоростям. Но тогда была абсолютно чистая стрельба и я до последнего круга шла с лидерами. Сегодня моей задачей было создать большой отрыв, но в данной ситуации я не могла ходом его сделать, вот еще и стрельба меня подвела.
— То, что вы бежали в компании Витковой и Олсбю,
— Да, конечно! Когда Олсбю меня обогнала, думаю, у меня получилось зацепиться, это прибавило мне скорости. Ощущения от сегодняшней гонки были приятные, я полностью проработалась, выжала все, что могла.
— Какая атмосфера в команде после заявления Татьяны Акимовой?
— Атмосфера в команде абсолютно не изменилась, мы так же работаем, тренируемся, все нормально.
— Какой запомнится эта Олимпиада?
— Я рада, что эта гонка случилась у меня, потому что она немного исправила негативные впечатления. Я счастлива, что вообще попала на эту Олимпиаду.
— Ждете изменений в российском биатлоне после этой Олимпиады?
— Я жду изменений прежде всего от себя. Я не уповаю на руководителей, так как считаю, что главное — это работа спортсмена. Если я буду лучше остальных, меня будут ставить на гонки.
— Есть понимание, кто будет вашим тренером?
— Хочется продолжить работу, начатую в этом году с Виталием Норицыным, но я не знаю, как будет на самом деле.
— В чем заключается олимпийский опыт?
— Смена часовых поясов, подводка к соревнованиям и ощущение значимости соревнований. (Наталья МАРЬЯНЧИК).
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