Домрачева: Смешанная эстафета для белорусов сложилась достаточно неплохо

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«Старалась догнать итальянку Доротею Вирер. В принципе все сложилось неплохо в ходе выступления, только мне можно было не использовать дополнительный патрон. Все проанализируем, но теперь будем готовиться к женской эстафете», — отметила Дарья Домрачева.

Она также рассказала, что состав на следующий старт (женскую эстафету) практически сформирован. «После сегодняшней контрольной тренировки могу сказать с уверенностью на 90%, что эстафету побегу я, Скардино, Кривко и Алимбекова», — добавила лидер белорусской биатлонной команды.