Домрачева: Смешанная эстафета для белорусов сложилась достаточно неплохо
20 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Смешанная эстафета для белорусов сложилась достаточно неплохо. Такое мнение высказала Дарья Домрачева после выступления на своем этапе, передает корреспондент БЕЛТА.
«Старалась догнать итальянку Доротею Вирер. В принципе все сложилось неплохо в ходе выступления, только мне можно было не использовать дополнительный патрон. Все проанализируем, но теперь будем готовиться к женской эстафете», — отметила Дарья Домрачева.
Она также рассказала, что состав на следующий старт (женскую эстафету) практически сформирован. «После сегодняшней контрольной тренировки могу сказать с уверенностью на 90%, что эстафету побегу я, Скардино, Кривко и Алимбекова», — добавила лидер белорусской биатлонной команды.
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|20.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Мартен Фуркад
|01:08.34,3
|2
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+20,9
|3
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+26,9
|4
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Эрик Лессер, Арнд Пайффер
|+27,2
|5
|Беларусь
|Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин
|+55,5
|6
|Финляндия
|Лаура Тойванен, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало
|+01.03,9
|7
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима
|+01.12,1
|8
|Чехия
|Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+01.39,3
|9
|Россия
|Ульяна КАЙШЕВА, Татьяна АКИМОВА, Антон БАБИКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ
|+02,14
|10
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард
|+02.22,0