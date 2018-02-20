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Зимние игры в Пхёнчхане
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20 февраля 2018, 15:56 | Биатлон | БЕЛТА

Домрачева: Смешанная эстафета для белорусов сложилась достаточно неплохо

20 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Смешанная эстафета для белорусов сложилась достаточно неплохо. Такое мнение высказала Дарья Домрачева после выступления на своем этапе, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Старалась догнать итальянку Доротею Вирер. В принципе все сложилось неплохо в ходе выступления, только мне можно было не использовать дополнительный патрон. Все проанализируем, но теперь будем готовиться к женской эстафете», — отметила Дарья Домрачева.

Она также рассказала, что состав на следующий старт (женскую эстафету) практически сформирован. «После сегодняшней контрольной тренировки могу сказать с уверенностью на 90%, что эстафету побегу я, Скардино, Кривко и Алимбекова», — добавила лидер белорусской биатлонной команды.
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1.
Франция
2.
Норвегия
3.
Италия
20.02.2018 14:15 Олимпийский турнир Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Франция Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Мартен Фуркад 01:08.34,3
2 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +20,9
3 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш +26,9
4 Германия Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Эрик Лессер, Арнд Пайффер +27,2
5 Беларусь Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин +55,5
6 Финляндия Лаура Тойванен, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало +01.03,9
7 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима +01.12,1
8 Чехия Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж +01.39,3
9 Россия Ульяна КАЙШЕВА, Татьяна АКИМОВА, Антон БАБИКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ +02,14
10 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард +02.22,0
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Биатлон

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