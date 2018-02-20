От команды Казахстана в гонке приняли участие Галина Вишневская, Алина Райкова, Роман Еремин и Максим Браун. В таком составе сборная Казахстана заняла _ место (3+7) с отставанием от лидера 5 минут и 39.4 секунды. «Золото» в этой дисциплине выиграла сборная Франции (0+4).

Далее в программе Олимпиады запланированы еще две эстафеты — женская (22 февраля, начало в 17:15) и мужская (23 февраля, 17:15).