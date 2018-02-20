Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 10 8
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32622649/
20 февраля 2018, 15:51 | Биатлон | Sports.kz

Казахстан — 18-й в смешанной биатлонной эстафете на Олимпиаде-2018

Во вторник, 20 февраля, на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) прошла смешанная биатлонная эстафета (женщины — 2?6 километров, мужчины — 2?7,5 километров), сообщает Sports.kz.

От команды Казахстана в гонке приняли участие Галина Вишневская, Алина Райкова, Роман Еремин и Максим Браун. В таком составе сборная Казахстана заняла _ место (3+7) с отставанием от лидера 5 минут и 39.4 секунды. «Золото» в этой дисциплине выиграла сборная Франции (0+4).

Далее в программе Олимпиады запланированы еще две эстафеты — женская (22 февраля, начало в 17:15) и мужская (23 февраля, 17:15).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
1.
Франция
2.
Норвегия
3.
Италия
20.02.2018 14:15 Олимпийский турнир Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Франция Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Мартен Фуркад 01:08.34,3
2 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +20,9
3 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш +26,9
4 Германия Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Эрик Лессер, Арнд Пайффер +27,2
5 Беларусь Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин +55,5
6 Финляндия Лаура Тойванен, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало +01.03,9
7 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима +01.12,1
8 Чехия Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж +01.39,3
9 Россия Ульяна КАЙШЕВА, Татьяна АКИМОВА, Антон БАБИКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ +02,14
10 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард +02.22,0
Смотреть полные результаты гонки

Биатлон

Еще 7 новостей   Все новости
20 февраля

Тренер Головкина допускает его поражение от «Канело»

Джермелл Чарло назвал фаворита реванша Головкин - «Канело» и оценил шансы на бой с победителем

Головкин начал подготовку к реваншу с Альваресом
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней