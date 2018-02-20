Казахстан — 18-й в смешанной биатлонной эстафете на Олимпиаде-2018
Во вторник, 20 февраля, на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) прошла смешанная биатлонная эстафета (женщины — 2?6 километров, мужчины — 2?7,5 километров), сообщает Sports.kz.
От команды Казахстана в гонке приняли участие Галина Вишневская, Алина Райкова, Роман Еремин и Максим Браун. В таком составе сборная Казахстана заняла _ место (3+7) с отставанием от лидера 5 минут и 39.4 секунды. «Золото» в этой дисциплине выиграла сборная Франции (0+4).
Далее в программе Олимпиады запланированы еще две эстафеты — женская (22 февраля, начало в 17:15) и мужская (23 февраля, 17:15).
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|20.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Мартен Фуркад
|01:08.34,3
|2
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+20,9
|3
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+26,9
|4
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Эрик Лессер, Арнд Пайффер
|+27,2
|5
|Беларусь
|Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин
|+55,5
|6
|Финляндия
|Лаура Тойванен, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало
|+01.03,9
|7
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима
|+01.12,1
|8
|Чехия
|Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+01.39,3
|9
|Россия
|Ульяна КАЙШЕВА, Татьяна АКИМОВА, Антон БАБИКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ
|+02,14
|10
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард
|+02.22,0