МОК: Решение о восстановлении ОКР примут после анализа многих аспектов
Директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс отметил, что есть разочарование по поводу
допинг-случая с российским керлингистом Александром Крушельницким, но решение по восстановлению Олимпийского комитета России будет приниматься в целом по выполнению всех правил делегацией спортсменов-олимпийцев из России (OAR) по ходу Игр в Пхенчхане.
Антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS) ранее зарегистрировало дело российского спортсмена, выигравшего в Пхенчхане бронзу в
«Мы знаем, что ведется расследование. Конечно, разочаровывает, когда такое происходит. Тестирование перед Играми было самым масштабным, и главным объектом были российские спортсмены. При принятии решения будут учитываться поведение самой команды в целом и общем, плюс другие аспекты будут учтены, комиссия внимательно рассмотрит, соблюдалось ли все согласно правилам. Предвосхищать решение я не хочу», — сказал Адамс журналистам.
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