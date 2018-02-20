МОК: Решение о восстановлении ОКР примут после анализа многих аспектов

Антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS) ранее зарегистрировало дело российского спортсмена, выигравшего в Пхенчхане бронзу в дабл-миксте.

«Мы знаем, что ведется расследование. Конечно, разочаровывает, когда такое происходит. Тестирование перед Играми было самым масштабным, и главным объектом были российские спортсмены. При принятии решения будут учитываться поведение самой команды в целом и общем, плюс другие аспекты будут учтены, комиссия внимательно рассмотрит, соблюдалось ли все согласно правилам. Предвосхищать решение я не хочу», — сказал Адамс журналистам.