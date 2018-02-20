Третьяк: Российских хоккеистов ждет непростой матч ¼ финала ОИ с норвежцами

Матч команды олимпийских атлетов из России и сборной Норвегии пройдет 21 февраля и начнется в 10:40 мск.

«Думаю, что нам будет непросто. Каждый полагает, что раз мы обыграли словенцев со счетом 8:2, то с норвежцами будет просто. У них серьезный уровень, нужно готовиться», — сказал Третьяк.

«Как настраиваться? Это Олимпиада, три игры осталось — каждая как финал», — добавил он.

В первом матче турнира команда олимпийских атлетов из России уступила словакам (2:3). «Урок, который нам преподала Словакия, запомнится на всю жизнь. Хорошо, что это был первый матч. Но на ошибках учатся», — отметил Третьяк.