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20 февраля 2018, 15:29 | Хоккей | ТАСС

Муршак: Сборная Словении поддерживает отстраненного за допинг хоккеиста Еглича

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Все хоккеисты сборной Словении полностью поддерживают отстраненного за употребление допинга нападающего Жигу Еглича. Об этом журналистам сообщил капитан команды Ян Муршак.

Во вторник Спортивный арбитражный суд объявил о положительной допинг-пробе Еглича, взятой во время Олимпиады. В организме игрока был найден фенотерол. Спортсмен был временно отстранен от соревнований. Окончательное решение о санкциях в отношении Еглича будет принято после завершения Олимпийских игр.

«Не знаю, что и сказать, я не в курсе деталей произошедшего. Жига — важная часть нашей команды, для нас важен каждый игрок. Вся команда поддерживает его, мы на его стороне», — отметил Муршак.

Словенцы проиграли норвежцам (1:2 ОТ) в матче квалификации плей-офф Олимпиады. «Большую часть матча мы смотрелись лучше. В овертайме забили норвежцы, а у нас шайба в ворота не шла — две штанги, две перекладины. Но такое бывает, это спорт», — сказал Муршак.

«Мы провели хорошую Олимпиаду, одержали две победы в четырех матчах. Конечно, мы разочарованы, что не смогли пробиться в четвертьфинал. Но мы отдали все, что у нас было, и достойно представили свою страну», — добавил хоккеист.

Олимпийский хоккейный турнир среди мужских сборных закончится 25 февраля.
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Хоккей

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