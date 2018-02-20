Муршак: Сборная Словении поддерживает отстраненного за допинг хоккеиста Еглича
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Все хоккеисты сборной Словении полностью поддерживают отстраненного за употребление допинга нападающего Жигу Еглича. Об этом журналистам сообщил капитан команды Ян Муршак.
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«Не знаю, что и сказать, я не в курсе деталей произошедшего. Жига — важная часть нашей команды, для нас важен каждый игрок. Вся команда поддерживает его, мы на его стороне», — отметил Муршак.
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«Мы провели хорошую Олимпиаду, одержали две победы в четырех матчах. Конечно, мы разочарованы, что не смогли пробиться в четвертьфинал. Но мы отдали все, что у нас было, и достойно представили свою страну», — добавил хоккеист.
Олимпийский хоккейный турнир среди мужских сборных закончится 25 февраля.
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