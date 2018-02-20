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20 февраля 2018, 13:02 | Хоккей | ТАСС

Словенские хоккеисты не опасаются дисквалификации на ОИ после допинга у Еглича

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Хоккейного союза Словении Матьяж Раковец не опасается, что результаты сборной Словении на мужском олимпийском хоккейном турнире будут аннулированы из- за обнаружения у ее игрока Жиги Еглича в крови запрещенных препаратов. Об этом Раковец сообщил ТАСС.

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Во вторник Спортивный арбитражный суд объявил о положительной допинг-пробе Еглича, взятой во время Олимпиады. В организме игрока был найден фенотерол. На данный момент хоккеист временно отстранен от участия в соревнованиях, также он покинет Олимпийскую деревню в течение дня. Решение о том, какие санкции будут применены к игроку, примут после завершения Олимпиады.

Сам игрок сообщил, что принимал лекарство от астмы и забыл указать его в качестве терапевтического исключения. Согласно антидопинговым правилам Международного олимпийского комитета, в случае наличия в команде одного или более спортсменов с положительной допинг-пробой к сборной могут быть применены санкции, не противоречащие правилам федерации. Согласно регламенту Международной федерации хоккея, наказание в виде лишения очков или дисквалификации применяется в случае наличия двух или более членов команды, уличенных в применении допинга.

«Пока особо ничего комментировать не могу. Мы сами очень удивились, узнав об этом утром. Я не боюсь, что нас дисквалифицируют, поскольку такая же ситуация была четыре года назад со шведами в Сочи», — сказал Раковец.

«Почему он [Еглич] принял допинг, у меня нет информации. Я не говорил ни с ним, ни с командой, поскольку она готовилась к матчу с норвежцами. Подробности я услышал только из СМИ», — добавил он. Сборная Словении в данный момент играет в матче 1/8 финала олимпийского турнира с норвежцами — после третьего периода, счет 1:1.

В феврале 2014 года форвард сборной Швеции Никлас Бэкстрем попался на употреблении допинга, из-за чего пропустил финал Олимпийских игр с канадцами (0:3). Нападающий не был лишен серебряной медали Игр, поскольку сотрудничал с антидопинговым комитетом и раскрыл название применяемого им лекарства, выписанного по совету командного врача. Само же использование препарата не было направлено на улучшение спортивной формы.
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