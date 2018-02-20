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20 февраля 2018, 12:43 | Олимпизм | Lenta.Ru

Еще одного российского олимпийца решили обвинить в допинге

Допинг-проба одного из российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Пхенчхане, предположительно, показала положительный результат. Об этом в Twitter написал немецкий журналист Хайо Зеппельт.

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© РИА "Новости"

По словам журналиста, на Олимпиаде обнаружен второй положительный допинг-тест на мельдоний, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Он добавил, что антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) начал расследование дела в отношении керлингиста из команды «Олимпийских атлетов из России» Александра Крушельницкого.

Бронзовый призер Игр-2018 в дабл-миксте Крушельницкий был пойман на использовании мельдония 18 февраля. По информации портала «Чемпионат.com», допинг-проба В спортсмена также дала положительный результат. В Международном олимпийском комитете допускают, что Крушельницкому могли подмешать допинг.

С 2014 по 2016 год на телеканале ARD транслировались фильмы о российской допинг-программе. Их автором выступил Зеппельт.
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