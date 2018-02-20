Еще одного российского олимпийца решили обвинить в допинге
Допинг-проба одного из российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Пхенчхане, предположительно, показала положительный результат. Об этом в Twitter написал немецкий журналист Хайо Зеппельт.
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Видимо, что-то случилось...
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По словам журналиста, на Олимпиаде обнаружен второй положительный
Он добавил, что антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) начал расследование дела в отношении керлингиста из команды «Олимпийских атлетов из России» Александра Крушельницкого.
Бронзовый призер Игр-2018 в
С 2014 по 2016 год на телеканале ARD транслировались фильмы о российской
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