Еще одного российского олимпийца решили обвинить в допинге

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По словам журналиста, на Олимпиаде обнаружен второй положительный допинг-тест на мельдоний, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Цитата Хайо Зеппельт Возможно, его сдал тот же спортсмен, но в другой период. Надо дождаться подтверждения. Если это правда, то надо понять, когда и где была взята эта проба.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Behind the scenes here in Pyeongchang: talks about an alleged second positive doping test on Meldonium - possibly from same athlete, but at different time. No confirmation so far. If true: when and where did second test take place? Anyway: CAS opens proceedings against RUS curler</p>— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) <a href="https://twitter.com/hajoseppelt/status/965625891148705794?ref_src=twsrc%5Etfw">19 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Он добавил, что антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) начал расследование дела в отношении керлингиста из команды «Олимпийских атлетов из России» Александра Крушельницкого.

Бронзовый призер Игр-2018 в дабл-миксте Крушельницкий был пойман на использовании мельдония 18 февраля. По информации портала «Чемпионат.com», допинг-проба В спортсмена также дала положительный результат. В Международном олимпийском комитете допускают, что Крушельницкому могли подмешать допинг.