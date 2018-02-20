Дмитрий Свищев: Крушельницкий не собирается уходить из спорта

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— Ориентировочно заседание СAS состоится 22 февраля. Мы сегодня вечером вылетаем в Сеул, потому что надо будет на месте принимать какие-то решения. Завтра мы встретимся с адвокатами, еще раз выработаем линию защиты.

— Адвокаты из какой страны?

— Адвокаты наши, российские, мне их порекомендовали. Швейцарцы тоже будут помогать. Я говорил с Сашей Крушельницким, он еще раз заверил меня, что никаких препаратов не принимал. И из спорта он уходить тоже не собирается.

Но для начала надо дождаться результатов пробы «Б». Чудеса тоже иногда бывают. Если же чудес не случится, то мы должны максимально отстаивать интересы наших спортсменов. В случае худшего варианта, мы должны миминизировать срок дисквалификации. В федерации начал работать специальный орган, который будет заниматься только этим направлением.

Нужно будет общаться с Оргкомитетом Олимпиады, международной федерацией, МОК, другими структурами, со следственными органами. Работа предстоит большая и важно не потерять темп, потому что речь идет о судьбах наших спортсменов.

— Заседание СAS перенесено, потому что нет результатов пробы «Б»?

— Безусловно из-за этого. Чиновники МОК знают результаты пробы «А» и сами недоумевают. Ведь анализы показывают, что это был одноразовый прием таблетки или раствора. Офицеры ВАДА допрашивали Сашу, прекрасно видели, что перед ними совершенно нормальный человек, который просто не мог съесть эту несчастную таблетку.

— Почему тянут с оглашением результатов пробы «Б»?

— Не могу сказать.