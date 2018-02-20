Костомаров считает, что в танцах на льду пришло время делать ставку на молодых фигуристов
МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российское фигурное катание должно сделать акцент на молодых и талантливых танцевальных дуэтах. Такое мнение ТАСС высказал Роман Костомаров, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой.
Во вторник на Олимпийских играх в Пхёнчхане завершились соревнования фигуристов в танцах на льду. Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли на турнире пятое место, набрав 186,92 балла. Олимпийскими чемпионами стали канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир, получив по сумме короткой и произвольной программ 206,07 балла, что является мировым рекордом. Серебро завоевали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (205,28), установившие мировой рекорд в произвольном танце (123,35), бронзу — американцы Майя и Алекс Шибутани (192,59).
«Никто здесь не рассчитывал на более высокие результаты. Да, может быть, Катя и Дима могли быть четвертыми, но вряд ли можно было рассчитывать на попадание в тройку. Они молодцы, они здорово откатались, без срывов, но сегодня все заслуженно, они не могли рассчитывать на
Боброва и Соловьев в декабре прошлого года заявили, что после Олимпиады-2018 сделают паузу в карьере на неопределенный срок. «Думаю, что пауза не пойдет им на пользу, — сказал Костомаров. — Думаю, что уже нужно
«У нас есть молодые дуэты, но по некоторым причинам они не выступают на Олимпиаде — то их дисквалифицируют, то травмы, — продолжил собеседник агентства. — У нас есть ребята, но они пока не могут себя показать на крупных турнирах, им все время
«Что будет через четыре года на следующих Играх, вообще трудно сказать, потому что очень много факторов влияет — травмы, способность выполнять кропотливую работу, конкуренция. Будем надеяться на успех в танцах на льду в 2022 году», — заключил Костомаров.
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