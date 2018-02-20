Костомаров считает, что в танцах на льду пришло время делать ставку на молодых фигуристов

Во вторник на Олимпийских играх в Пхёнчхане завершились соревнования фигуристов в танцах на льду. Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли на турнире пятое место, набрав 186,92 балла. Олимпийскими чемпионами стали канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир, получив по сумме короткой и произвольной программ 206,07 балла, что является мировым рекордом. Серебро завоевали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (205,28), установившие мировой рекорд в произвольном танце (123,35), бронзу — американцы Майя и Алекс Шибутани (192,59).

«Никто здесь не рассчитывал на более высокие результаты. Да, может быть, Катя и Дима могли быть четвертыми, но вряд ли можно было рассчитывать на попадание в тройку. Они молодцы, они здорово откатались, без срывов, но сегодня все заслуженно, они не могли рассчитывать на что-то большее», — заявил Костомаров.

Боброва и Соловьев в декабре прошлого года заявили, что после Олимпиады-2018 сделают паузу в карьере на неопределенный срок. «Думаю, что пауза не пойдет им на пользу, — сказал Костомаров. — Думаю, что уже нужно все-таки сделать ставку на молодые дуэты, которые идут в ногу со временем, которые смогут бороться и побеждать, как канадцы и французы. Ребята сделали максимум того, что могли, поэтому мы должны смотреть в будущее».

«У нас есть молодые дуэты, но по некоторым причинам они не выступают на Олимпиаде — то их дисквалифицируют, то травмы, — продолжил собеседник агентства. — У нас есть ребята, но они пока не могут себя показать на крупных турнирах, им все время что-то мешает. [Ивана] Букина не пригласили на Игры, а ведь его дуэт с [Александрой] Степановой очень здорово себя проявил на чемпионате Европы. Никита Кацалапов с Викторией Синицыной тоже являются новым поколением, но травма помешала им на чемпионате России».

«Что будет через четыре года на следующих Играх, вообще трудно сказать, потому что очень много факторов влияет — травмы, способность выполнять кропотливую работу, конкуренция. Будем надеяться на успех в танцах на льду в 2022 году», — заключил Костомаров.