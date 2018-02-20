Отстаньте от Войнова! Как сборную России атакуют из Америки

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Дмитрий Ерыкалов

На трибунах тренировочного катка Каннына стоит мужчина. Внешность выдаёт в нём иностранного журналиста. Такой загар в наших краях не водится. Не калифорнийский ли? Мы с коллегами тут же заподозрили таинственного репортёра в желании ещё больше раскачать заржавевшую лодку по «делу Войнова».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Даю зуб (не Артёма), что этот стервятник с калифорнийским загаром пришёл на Войнова<br>Наивный, ахахаха <a href="https://t.co/QW8k3xCuPm">pic.twitter.com/QW8k3xCuPm</a></p>— Дима Ерыкалов (@Dima_Erykalov) <a href="https://twitter.com/Dima_Erykalov/status/965834955908554753?ref_src=twsrc%5Etfw">20 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Эта тема поднялась на поверхность буквально со дна океана. В издании Los Angeles Times вдруг появилась заметка, где автор недоумевает из-за того, что Войнов, проведя в тюрьме два месяца, сейчас выступает на Олимпиаде. В качестве аргумента, правда достаточно жидкого, приводится испытательный срок, который истекает в июле этого года.

Почему эта тема поднялась сейчас, в преддверии четвертьфинала Олимпиады? О том, что Войнов поедет в Пхёнчхан, было известно почти месяц назад, когда объявили состав сборной России. Наши американские коллеги проморгали этот момент? Или принялись следить за Играми начиная с плей-офф? А быть может, всё дело в том, что возможным соперником россиян по полуфиналу является сборная США?

«ОКР заверил нас, что в отношении Войнова никогда не выносилось никакого постановления суда, которое бы помешало ему выступать на международных соревнованиях на тех же правах, что и другие спортсмены. Также было подчеркнуто, что постановление суда, вынесенное в отношении господина Войнова в США, было полностью выполнено», — так МОК ответил Los Angeles Times.

И ладно бы на этом всё закончилось. Но нет! Уже здесь, в Пхёнчхане, американский журналист USA Today повторил вопрос на традиционной пресс-конференции, но какого-либо ответа от представителя МОК Марка Адамса не получил.



Не осталась в стороне и ФХР. Утром перед тренировкой появилось два заявления: в русскоязычном твиттере и англоязычном. И если на нашем языке информация подана завуалировано и фамилия Войнова не упоминается даже вскользь, то для иностранцев всё звучит весьма конкретно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Даю зуб (не Артёма), что этот стервятник с калифорнийским загаром пришёл на Войнова<br>Наивный, ахахаха <a href="https://t.co/QW8k3xCuPm">pic.twitter.com/QW8k3xCuPm</a></p>— Дима Ерыкалов (@Dima_Erykalov) <a href="https://twitter.com/Dima_Erykalov/status/965834955908554753?ref_src=twsrc%5Etfw">20 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Федерация хоккея России заявляет, что Войнов имеет право выступать на всех международных соревнованиях. Войнов счастливо живёт в браке со своей женой. Мы просим СМИ уважать личную жизнь спортсмена и немедленно прекратить спекулировать на эту тему», — говорится в заявлении.

Всё это напоминает театр абсурда. Если американская сторона и имеет право выступать против Войнова, то только в отношении турниров под эгидой НХЛ.

Когда Вячеслава не пустили на Кубок мира, это понять было можно. В Торонто Гэри Беттмэн мог устанавливать любые правила, то была его вечеринка. Но как американцам хватает наглости диктовать условия даже там, куда они не удосужились отправить ни одного игрока? Всё это было бы смешно, если бы не нервировало Войнова и его партнёров.

Русские журналисты донимать игроков сборной России вопросами о Войнове не стали. Сергей Андронов признался, что даже скандальный спич Тони Гранато толком не читал. Так, слышал краем уха что-то о недовольстве американцев. Не исключено, что партнёры Войнова даже не знали о нелепом набросе из солнечной Калифорнии.



Войнов катался как ни в чём не бывало в красном свитере. Его место в первой пятёрке и одной из спецбригад большинства непоколебимо. На счету челябинца два очка за передачи в трёх играх Олимпиады. С него начинаются атаки нашей команды, Слава не боится подключаться и в целом проводит добротный турнир. Его жена Марта тоже здесь, в Канныне, наряду с другими жёнами и супругами игроков.