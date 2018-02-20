Отстаньте от Войнова! Как сборную России атакуют из Америки
На Олимпиаде начались вбросы.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Дмитрий Ерыкалов
На трибунах тренировочного катка Каннына стоит мужчина. Внешность выдаёт в нём иностранного журналиста. Такой загар в наших краях не водится. Не калифорнийский ли? Мы с коллегами тут же заподозрили таинственного репортёра в желании ещё больше раскачать заржавевшую лодку по «делу Войнова».
Эта тема поднялась на поверхность буквально со дна океана. В издании Los Angeles Times вдруг появилась заметка, где автор недоумевает
Почему эта тема поднялась сейчас, в преддверии четвертьфинала Олимпиады? О том, что Войнов поедет в Пхёнчхан, было известно почти месяц назад, когда объявили состав сборной России. Наши американские коллеги проморгали этот момент? Или принялись следить за Играми начиная с
«ОКР заверил нас, что в отношении Войнова никогда не выносилось никакого постановления суда, которое бы помешало ему выступать на международных соревнованиях на тех же правах, что и другие спортсмены. Также было подчеркнуто, что постановление суда, вынесенное в отношении господина Войнова в США, было полностью выполнено», — так МОК ответил Los Angeles Times.
И ладно бы на этом всё закончилось. Но нет! Уже здесь, в Пхёнчхане, американский журналист USA Today повторил вопрос на традиционной
Не осталась в стороне и ФХР. Утром перед тренировкой появилось два заявления: в русскоязычном твиттере и англоязычном. И если на нашем языке информация подана завуалировано и фамилия Войнова не упоминается даже вскользь, то для иностранцев всё звучит весьма конкретно.
«Федерация хоккея России заявляет, что Войнов имеет право выступать на всех международных соревнованиях. Войнов счастливо живёт в браке со своей женой. Мы просим СМИ уважать личную жизнь спортсмена и немедленно прекратить спекулировать на эту тему», — говорится в заявлении.
Когда Вячеслава не пустили на Кубок мира, это понять было можно. В Торонто Гэри Беттмэн мог устанавливать любые правила, то была его вечеринка. Но как американцам хватает наглости диктовать условия даже там, куда они не удосужились отправить ни одного игрока? Всё это было бы смешно, если бы не нервировало Войнова и его партнёров.
Русские журналисты донимать игроков сборной России вопросами о Войнове не стали. Сергей Андронов признался, что даже скандальный спич Тони Гранато толком не читал. Так, слышал краем уха
Войнов катался как ни в чём не бывало в красном свитере. Его место в первой пятёрке и одной из спецбригад большинства непоколебимо. На счету челябинца два очка за передачи в трёх играх Олимпиады. С него начинаются атаки нашей команды, Слава не боится подключаться и в целом проводит добротный турнир. Его жена Марта тоже здесь, в Канныне, наряду с другими жёнами и супругами игроков.
Если бы не история с Войновым, на тренировке перед четвертьфиналом была тишь да гладь. Ни тебе больших гостей вроде Леонида Слуцкого, ни разбитых стёкол. Сломанная Прохоркиным клюшка на событие не тянет, обычная производственная издержка. Знарок на
Словно предвкушая, ёчто через час молнией по информационным агентствам пронесётся весть о положительной пробе Жиги Еглича, о
Ну, а наш загорелый друг, который с первого взгляда показался охотником за Войновым, на самом деле попросил для интервью Никиту Нестерова и Михаила Григоренко. Всё же не все американцы одинаковые.
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