Жига Еглич: Забыл сообщить о лекарстве от астмы в качестве терапевтического исключения
Нападающий сборной Словении Жига Еглич, сдавший положительный
допинг-тест на Олимпиаде-2018, объяснил нахождение в его организме фенотерола последствием использования лекарства от астмы.
Форвард не внес медикамент в список терапевтических исключений (TUE) по забывчивости.
— Я принимаю это лекарство от астмы по совету врача, — цитирует delo.si Еглича. — Оно было назначено мне после дыхательных тестов в Словакии в 2017 году. К сожалению, я забыл сообщить о нем как о терапевтическом исключении. Я упустил из виду разницу с подобными лекарствами, которые разрешены, что позволило бы мне использовать их в случае проблем с дыханием на Олимпиаде. Это произошло
29-летний игрок пропустит остаток Олимпиады-2018. Решение по делу Еглича, который должен покинуть олимпийскую деревню в течение суток, будет вынесено после Игр.
Словенцы в эти минуты играют с норвежцами за выход в ¼ финала. Победитель этого матча встретится со сборной России.
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