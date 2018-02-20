Жига Еглич: Забыл сообщить о лекарстве от астмы в качестве терапевтического исключения

Форвард не внес медикамент в список терапевтических исключений (TUE) по забывчивости.

— Я принимаю это лекарство от астмы по совету врача, — цитирует delo.si Еглича. — Оно было назначено мне после дыхательных тестов в Словакии в 2017 году. К сожалению, я забыл сообщить о нем как о терапевтическом исключении. Я упустил из виду разницу с подобными лекарствами, которые разрешены, что позволило бы мне использовать их в случае проблем с дыханием на Олимпиаде. Это произошло из-за невнимательности. Приношу извинения перед всеми, на кого это повлияет.

29-летний игрок пропустит остаток Олимпиады-2018. Решение по делу Еглича, который должен покинуть олимпийскую деревню в течение суток, будет вынесено после Игр.

Словенцы в эти минуты играют с норвежцами за выход в ¼ финала. Победитель этого матча встретится со сборной России.