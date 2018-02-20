Уайлд: Всё время ждал, что буду следующим, кого отлучат от ОИ и лишат медалей

«Насчёт атмосферы в Пхёнчхане могу сказать, что она точно отличается от той, что была в Сочи, учитывая то, через что пришлось пройти российским спортсменам. С тех пор как 18 месяцев назад вышла та статья в New York Times, мне было очень тяжело, так как я всё время ждал, что буду следующим, кого отлучат от Олимпиады и у кого отберут медали. И, конечно, 500 дней такого ожидания не могли не сказаться, так что чувствую себя здесь иначе.

Никогда не знаешь, как всё пройдёт. Это был сложный сезон. Всё, что я делал, было направлено на то, чтобы хорошо выступить в Пхёнчхане. И те не лучшие выступления, которые я показывал раньше, всё же были нужны, чтобы подвести меня к стартам на Олимпийских играх. Конечно, я чувствую давление. Пытаюсь избавиться от него и просто наслаждаться пребыванием здесь. Я понимаю, что я уже стал двукратным олимпийским чемпионом, чего в США я добиться бы точно не смог.



Я горжусь тем, что принял тогда это решение и переехал в Россию. Постараюсь показать всё, на что способен. И если этого хватит для победы, то это будет потрясающе. Но даже если я не смогу повторить свой успех, то нормально отнесусь к этому результату. В худшем случае я просто получу удовольствие от выступления на этой Олимпиаде.

Думаю, что эти Игры не будут моими последними. Я хочу продолжать кататься, — цитирует Уайлда «РИА Новости».