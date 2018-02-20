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20 февраля 2018, 11:50 | Фигурное катание | Р-Спорт

Жулин: пропуск трех ЧМ подряд сказался на выступлении Бобровой/Соловьева на ОИ

Тренер российской танцевальной пары фигуристов Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев Александр Жулин заявил, что пропуск трех чемпионатов мира подряд негативно сказался на выступлении дуэта на Олимпийских играх в Пхенчхане.

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© РИА "Новости"

В понедельник Боброва/Соловьев получили от судей за прокат короткого танца 75,47 балла и заняли промежуточное шестое место, во вторник они стали четвертыми в произвольной программе (111,45), что позволило им занять итоговое пятое место.

«Ребята пропустили три чемпионата мира подряд — то колено, то пах, то мельдоний. Это сыграло свою роль. Естественно, судейский корпус перестроился. По моему мнению, на этой Олимпиаде Боброва и Соловьев выступили блистательно для себя», — заявил Жулин РИА Новости по телефону.

«Всегда хочется большего, но мне кажется, результат достойный. Вчера были шестые, сегодня поднялись на одно место, могли подняться еще выше, но чуть-чуть не хватило баллов. Прокат был очень достойный», — сказал Жулин.
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