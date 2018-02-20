Жулин: пропуск трех ЧМ подряд сказался на выступлении Бобровой/Соловьева на ОИ

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В понедельник Боброва/Соловьев получили от судей за прокат короткого танца 75,47 балла и заняли промежуточное шестое место, во вторник они стали четвертыми в произвольной программе (111,45), что позволило им занять итоговое пятое место.

«Ребята пропустили три чемпионата мира подряд — то колено, то пах, то мельдоний. Это сыграло свою роль. Естественно, судейский корпус перестроился. По моему мнению, на этой Олимпиаде Боброва и Соловьев выступили блистательно для себя», — заявил Жулин РИА Новости по телефону.