Российские керлингистки лишились шансов на выход в полуфинал ОИ

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Об этом стало известно по итогам матча между сборными Великобритании и Японии, который завершился победой британок со счетом 8:6. Команда Великобритании одержала пятую победу на турнире и обеспечила себе по крайней мере участие в тай-брейке за право выступить в полуфинале олимпийского турнира. Россиянки даже в случае победы в оставшихся двух встречах не смогут претендовать на попадание в четверку.

За команду олимпийских атлетов из России выступают Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.

На предварительном этапе россиянки проиграли пять матчей. Также команда олимпийских атлетов из России одержала на турнире две победы — над китаянками и датчанками. Следующий матч на турнире команда Моисеевой проведет 21 февраля против сборной Южной Кореи.

В женском турнире по керлингу 10 команд играют друг с другом в однокруговом раунде, четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Финал пройдет 25 февраля.