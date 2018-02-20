Американский телеканал высмеял новость о допинге у Крушельницкого
Ведущий программы «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном» на телеканале NBC высмеял новость о том, что в
допинг-пробе российского кёрлингиста Александра Крушельницкого обнаружены следы мельдония.
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После слов ведущего показывается видеоролик, где смонтирован комичный эпизод: Крушельницкий бросает камень, который с большой скоростью скользит в центр «дома», а затем всё взрывает.
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