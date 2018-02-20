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20 февраля 2018, 11:41 | Керлинг | Чемпионат.com

Американский телеканал высмеял новость о допинге у Крушельницкого

Ведущий программы «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном» на телеканале NBC высмеял новость о том, что в допинг-пробе российского кёрлингиста Александра Крушельницкого обнаружены следы мельдония.

«Небольшой скандал на Олимпиаде. Член сборной России по кёрлингу не прошёл допинг-тест, его обвиняют в жульничестве. Если честно, я никогда не думал, что допинг может как-то повлиять на результат в кёрлинге. Посмотрите это видео. Нет, ну это нечестно, так нельзя», — сказал Фэллон.

После слов ведущего показывается видеоролик, где смонтирован комичный эпизод: Крушельницкий бросает камень, который с большой скоростью скользит в центр «дома», а затем всё взрывает.

Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призёром Игр-2018 в дабл-миксте.
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