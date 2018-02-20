Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 9 8
2 Германия 10 6 4
20 Россия 0 3 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32617410/
20 февраля 2018, 10:32 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

«Бах покрывает русских». Немецкая газета — против флага России на закрытии Игр

Журналист из Германии атакует Россию и МОК.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2018
1/40

Во время Олимпиады в Пхенчхане уже немало крупных изданий (чаще всего — американских) публиковали откровенно антироссийские статьи, как правило, наполненные злой иронией. В них высмеивается и выносится на обсуждение сам факт участия россиян в Играх-2018, отсутствие золотых медалей, отдельные спортсмены и, само собой, допинговая история Александра Крушельницкого.

Во вторник утром новая громкая публикация с заголовком «Речь лишь об одном керлигисте, или?..» вышла в Германии, в одном из крупнейших изданий страны Sueddeutsche Zeitung. Автор текста, колумнист Томас Кистнер отталкивается от «дела Крушельницкого» и приходит к выводу, что «участие России в Олимпиаде» и «сама возможность возвращения флага на церемонии закрытия» — это попытка МОК обмануть мировое сообщество.

Кроме того, жесткой критике подвергается президент МОК Томас Бах, который, по мнению автора, «покрывает Россию», и экспертная комиссия, которая будет решать судьбу нашей сборной 24 февраля перед церемонией закрытия Игр-2018. По мнению автора, комиссия может быть ангажирована в своих решениях, и «нейтральных атлетов» точно допустят на церемонию закрытия в качестве полноценной сборной России.

Вот самые яркие отрывки из материала (по закону мы не вправе публиковать перевод целиком, только не более 40 процентов статьи):

— «Даже после предполагаемого применения допинга русским атлетом существует вероятность, что рядом с олимпийским огнем на церемонии закрытия будет развиваться российский флаг. Это было бы гротескно».

— «Маски сброшены. Все увидели истинное лицо Олимпиады. Снова появился ужасный призрак, которого МОК в начале декабря попытался изгнать с помощью обряда экзорцизма: русский допинг».

— «С чего бы им (России. — Прим. “СЭ”) извиняться? Ведь МОК при Томасе Бахе покрывает и протягивает им крепкую руку помощи — настолько крепкую, что в Пхенчхане они даже смогут снова выступить как российская команда, в самом конце Игр».

— «И вдруг — следующий допинг-скандал. Никто не ожидал, что четко выстроенная программа восстановления теперь может рухнуть. МОК был довольно хитер, когда составлял расплывчатые критерии для возвращения России в “олимпийскую семью”, но никак не мог не упомянуть словечко ДОПИНГ. Россияне, говорится в критериях, должны полностью следовать антидопинговым правилам. Хотя бы поэтому следовало бы наконец опустить палец вниз и избавить мир спорта от того, чтобы Россия завершила Игры как полностью реабилитированная чистая команда».

— «Идет ли речь об одном-единственном керлингисте, или?.. Однако МОК допустит российских атлетов на церемонию закрытия, независимо от того, будут ли новые грехи, просто с вот таким аргументом: это особенный круг почета по стадиону, круг за мир во всем мире! И поскольку благодаря Олимпиаде мир так или иначе станет лучше, было бы неправильно не использовать спортсменов как гордых послов своих наций. А послы, как известно, пользуются чем? Правильно, иммунитетом!».

© Ньюстюб
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  
20 февраля

Дичь дня. Загитовой сорвали тренировку

Слетел топ, открылась грудь. Кошмары фигуристов на Олимпиаде (18+)

Канадский журналист пытался высмеять ОАР. И пожалел об этом
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней