«Бах покрывает русских». Немецкая газета — против флага России на закрытии Игр
Журналист из Германии атакует Россию и МОК.
Во время Олимпиады в Пхенчхане уже немало крупных изданий (чаще всего — американских) публиковали откровенно антироссийские статьи, как правило, наполненные злой иронией. В них высмеивается и выносится на обсуждение сам факт участия россиян в Играх-2018, отсутствие золотых медалей, отдельные спортсмены и, само собой, допинговая история Александра Крушельницкого.
Во вторник утром новая громкая публикация с заголовком «Речь лишь об одном керлигисте, или?..» вышла в Германии, в одном из крупнейших изданий страны Sueddeutsche Zeitung. Автор текста, колумнист Томас Кистнер отталкивается от «дела Крушельницкого» и приходит к выводу, что «участие России в Олимпиаде» и «сама возможность возвращения флага на церемонии закрытия» — это попытка МОК обмануть мировое сообщество.
Кроме того, жесткой критике подвергается президент МОК Томас Бах, который, по мнению автора, «покрывает Россию», и экспертная комиссия, которая будет решать судьбу нашей сборной 24 февраля перед церемонией закрытия Игр-2018. По мнению автора, комиссия может быть ангажирована в своих решениях, и «нейтральных атлетов» точно допустят на церемонию закрытия в качестве полноценной сборной России.
Вот самые яркие отрывки из материала (по закону мы не вправе публиковать перевод целиком, только не более 40 процентов статьи):
— «Даже после предполагаемого применения допинга русским атлетом существует вероятность, что рядом с олимпийским огнем на церемонии закрытия будет развиваться российский флаг. Это было бы гротескно».
— «Маски сброшены. Все увидели истинное лицо Олимпиады. Снова появился ужасный призрак, которого МОК в начале декабря попытался изгнать с помощью обряда экзорцизма: русский допинг».
— «С чего бы им (России. — Прим. “СЭ”) извиняться? Ведь МОК при Томасе Бахе покрывает и протягивает им крепкую руку помощи — настолько крепкую, что в Пхенчхане они даже смогут снова выступить как российская команда, в самом конце Игр».
— «И вдруг — следующий
— «Идет ли речь об
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