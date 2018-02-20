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Во время Олимпиады в Пхенчхане уже немало крупных изданий (чаще всего — американских) публиковали откровенно антироссийские статьи, как правило, наполненные злой иронией. В них высмеивается и выносится на обсуждение сам факт участия россиян в Играх-2018, отсутствие золотых медалей, отдельные спортсмены и, само собой, допинговая история Александра Крушельницкого.

Во вторник утром новая громкая публикация с заголовком «Речь лишь об одном керлигисте, или?..» вышла в Германии, в одном из крупнейших изданий страны Sueddeutsche Zeitung. Автор текста, колумнист Томас Кистнер отталкивается от «дела Крушельницкого» и приходит к выводу, что «участие России в Олимпиаде» и «сама возможность возвращения флага на церемонии закрытия» — это попытка МОК обмануть мировое сообщество.

Кроме того, жесткой критике подвергается президент МОК Томас Бах, который, по мнению автора, «покрывает Россию», и экспертная комиссия, которая будет решать судьбу нашей сборной 24 февраля перед церемонией закрытия Игр-2018. По мнению автора, комиссия может быть ангажирована в своих решениях, и «нейтральных атлетов» точно допустят на церемонию закрытия в качестве полноценной сборной России.

Вот самые яркие отрывки из материала (по закону мы не вправе публиковать перевод целиком, только не более 40 процентов статьи):

— «Даже после предполагаемого применения допинга русским атлетом существует вероятность, что рядом с олимпийским огнем на церемонии закрытия будет развиваться российский флаг. Это было бы гротескно».

— «Маски сброшены. Все увидели истинное лицо Олимпиады. Снова появился ужасный призрак, которого МОК в начале декабря попытался изгнать с помощью обряда экзорцизма: русский допинг».

— «С чего бы им (России. — Прим. “СЭ”) извиняться? Ведь МОК при Томасе Бахе покрывает и протягивает им крепкую руку помощи — настолько крепкую, что в Пхенчхане они даже смогут снова выступить как российская команда, в самом конце Игр».

— «И вдруг — следующий допинг-скандал. Никто не ожидал, что четко выстроенная программа восстановления теперь может рухнуть. МОК был довольно хитер, когда составлял расплывчатые критерии для возвращения России в “олимпийскую семью”, но никак не мог не упомянуть словечко ДОПИНГ. Россияне, говорится в критериях, должны полностью следовать антидопинговым правилам. Хотя бы поэтому следовало бы наконец опустить палец вниз и избавить мир спорта от того, чтобы Россия завершила Игры как полностью реабилитированная чистая команда».