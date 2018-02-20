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20 февраля 2018, 9:13 | Фигурное катание | Чемпионат.com

Медведева выступит в короткой программе 25-й, Загитова — 28-й

Опубликован стартовый протокол короткой программы фигуристок-одиночниц на Олимпийских играх — 2018.

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© РИА "Новости"

Все россиянки выступят в сильнейшей разминке.

Евгения Медведева откроет группу фавориток, Алина Загитова появится перед зрителями 28-й, а Марии Сотсковой достался последний номер.

25. Евгения Медведева (Россия)
26. Сатоко Мияхара (Япония)
27. Кейтлин Осмонд (Канада)
28. Алина Загитова (Россия)
29. Каролина Костнер (Италия)
30. Мария Сотскова (Россия)

Соревнования пройдут 21 февраля и начнутся в 4:00 мск.
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Фигурное катание

Костомаров считает, что в танцах на льду пришло время делать ставку на молодых фигуристов

Костомаров считает, что в танцах на льду пришло время делать ставку на молодых фигуристов

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