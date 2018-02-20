МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российское фигурное катание должно сделать акцент на молодых и талантливых танцевальных дуэтах. Такое мнение ТАСС высказал Роман Костомаров, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой.