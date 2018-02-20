Медведева выступит в короткой программе 25-й, Загитова — 28-й
Опубликован стартовый протокол короткой программы
фигуристок-одиночниц на Олимпийских играх — 2018.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Все россиянки выступят в сильнейшей разминке.
Евгения Медведева откроет группу фавориток, Алина Загитова появится перед зрителями 28-й, а Марии Сотсковой достался последний номер.
25. Евгения Медведева (Россия)
26. Сатоко Мияхара (Япония)
27. Кейтлин Осмонд (Канада)
28. Алина Загитова (Россия)
29. Каролина Костнер (Италия)
30. Мария Сотскова (Россия)
Соревнования пройдут 21 февраля и начнутся в 4:00 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter