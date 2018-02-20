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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 9 8
2 Германия 10 6 4
20 Россия 0 3 8
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20 февраля 2018, 9:10 | Хоккей | Чемпионат.com

США обыграли словаков в стиле Знарка. И хотят еще раз сыграть с Россией

Нашли новую мотивацию — хотят взять реванш за 0:4 в группе.

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© AFP 2018

«Словаки — большие и сильные»

Программу 1/8 финала олимпийского хоккейного турнира открывал матч словаков и американцев — двух бывших соперников российской команды по группе В. На групповом этапе сборная США одержала трудовую победу над Словакией со счётом 2:1, что дало возможность наставнику «звёздно-полосатых» Тони Гранато настраиваться на определённый позитив.

«Словаки — большие и сильные, они хотят замедлить игру до нужного им темпа. Мы же наоборот, должны играть в быстром, комфортном для себя темпе. Нужно пользоваться своими сильными сторонами — в первую очередь, катанием. Если будем играть методично и по схеме, если будем ждать и наблюдать за происходящим, добра не жди», — сказал Гранато на предматчевой пресс-конференции.

Отдельным беспокойством у тренерского штаба сборной США значилась слабая результативность, поскольку в трёх матчах команда забросила лишь четыре шайбы. «Забивали мало, но работали у чужих ворот усердно. Теперь пришло время преобразовать эти возможности в забитые голы. Что я могу сказать о сборной Словакии? Это хорошая команда, она победила Россию», — добавил Гранато.

Отдельным сюжетом у новостных агентств стала история с отцом защитника американцев Джеймса Вишневски, который, находясь в Пхёнчхане, подхватил грозную местную заразу — норовирус. «Он ехал в такси и ему стало плохо. Он начал метаться, пришлось вызвать скорую», — сказал Вишневски, которому тут же рекомендовали держаться подальше от больного. «Мы не хотим, чтобы всё это проникло в раздевалку», — добавил Вишневски.

По сценарию Гранато

Сама игра получилась такой, как предполагал наставник заокеанской команды. Первый период соперники потратили на осторожную разведку: словаки имели небольшое преимущество в первые десять минут, но не спешили форсировать события, играя на средних скоростях. Ближе к перерыву сборная США добавила в скорости и это принесло свои плоды с началом второй двадцатиминутки.

Быстрая контратака в самом начале игрового отрезка завершилась мощным броском Рене Бурка с убойной позиции — голкипер словаков Ян Лацо смог его парировать, но шайба очень болезненно попала ему в плечо. Возможно, именно этот эпизод сказался на том, что через несколько секунд Лацо выронил клюшку и не смог отразить добивание от молодой звезды американцев Райана Донато.

Спустя полминуты словацкая команда осталась втроём против пятерых, когда Михал Чайковски получил пятиминутный штраф за атаку в голову, а опытный Ладислав Надь удалился за атаку вратаря. На розыгрыш численного преимущества у США ушло 17 секунд: мощный выстрел Вишневски в касание удвоил перевес подопечных Гранато, и сопротивление от тяжеловесной сборной Словакии почти перестало ощущаться.

Окончательно попытался убить интригу Марк Аркобелло, воспользовавшийся прекрасной передачей из-за чужих ворот в исполнении Троя Терри. Преимущество в три шайбы перед заключительным отрезком матча могло дать сборной США нужную уверенность и возможность сыграть без лишней нервотрёпки, но словаки показали, что не просто так смогли выиграть у российской сборной. Гол Петера Черешняка за три минуты до второго перерыва оставил подопечным Крэйга Рэмзи шансы на «возвращение».

Чехи в ожидании американцев

Весь третий период словацкая команда пыталась взять инициативу в свои руки и доставить максимум неприятностей голкиперу американцев Райану Запольски, но получалось это не слишком успешно. В завершающей стадии атак словакам не хватало остроты, а мобильный и быстрый соперник успевал накрывать форвардов европейцев ещё до броска. В середине двадцатиминутки форвард сборной США Гаррет Ро в четвёртый раз заставил Лацо капитулировать, и ответить на это словакам было уже нечем.

Сборная США вышла в ¼ финала, где сразиться с командой Чехии. Победитель этой пары будет играть с победителем четвертьфинала с участием сборной России, которая ещё ждёт своего соперника из пары Словения — Норвегия.

«Мы надеемся, что сможем сыграть с русскими второй раз. Уверяем, что это будет совсем другая игра, мы сможем взять реванш», — говорили после матча с российской сборной американцы. Что ж, свой первый шаг к новой встрече с Россией они уже сделали.
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20 Февраля, 06:10 Зрители 6391 Квалификационный раунд Kwandong Hockey Centre
США 5:1
(0:0, 3:1, 2:0)
Словакия
Главные тренеры
Тони Гранато Крэйг Рэмзи
Вратари
Запольски Р. Лацо Ян
1-й период
Милош Бубела 03:36
14:52 Брайан Джионта
2-й период
21:36 Райан Донато (М. Гилрой, Т. Терри)
Ладислав Надь 22:02
Михал Чайковски 22:02
Михал Чайковски 22:02
22:20 Джеймс Висниевски (Т. Терри)
33:30 Марк Аркобелло (Т. Терри)
35:13 Джордан Гринуэй
Петер Черешняк (Д. Граняк, Л. Надь) 36:54
3-й период
42:34 Бобби Сангвинетти
Томаш Староста 43:25
49:52 Гаррет Рой (Б. Литтл, Б. О`Нилл)
50:58 Джордан Гринуэй
Марек Дялога 55:58
56:46 Райан Донато (Дж. Висниевски)
Статистика
8 Штрафное время 33
5 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)

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