Тарасова: Короткий танец Бобровой и Соловьеву нужно было менять еще в сентябре

Боброва и Соловьев заняли на турнире пятое место, набрав 186,92 балла. Олимпийскими чемпионами стали канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир, получив по сумме короткой и произвольной программ 206,07 балла, что является мировым рекордом. Серебро завоевали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (205,28), установившие мировой рекорд в произвольном танце (123,35), бронзу — американцы Майя и Алекс Шибутани (192,59).

«Мне жаль наших ребят. Короткий танец у них неважный, его надо было менять еще в сентябре», — сказала Тарасова.

Она призналась, что восхищена выступлениями золотых и серебряных призеров. «Эти две пары небожители — нужно четыре золотые медали давать. Видно было, что Тесса каждым шагом отдает все на завоевание золота. Пападакис и Сизерон, не считая ее вчерашнего раздевания, тоже прекрасно выступили», — отметила Тарасова.

«Обе пары лучшие, здесь никто не проиграл, они с богом разговаривают. Спасибо им, это великое счастье», — добавила тренер.