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20 февраля 2018, 8:59 | Фигурное катание | Lenta.Ru

Фигуристка из России рассказала о многих сорванных допинг-офицерами тренировках

Российская фигуристка Екатерина Боброва, которая в паре с Дмитрием Соловьевым заняла пятое место на Олимпийских играх в Пхенчхане, заявила, что допинг-офицеры сорвали тренировки многим спортсменам. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

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© РИА "Новости"

«Проверки на допинг — это нормально. Просто в России этому уделяется особое внимание. При этом дергают всех. Говорят, что Загитовой сорвали тренировку. Но точно так же сорвали занятие итальянцам. Не только Алине. Это хорошо, что проверяют, и проверяют всех», — заявила Боброва.

Она отметила, что ничего не знает про положительную допинг-пробу керлингиста Александра Крушельницкого. По словам спортсменки, она вместе с партнером старалась ничего не читать перед соревнованиями.

Ранее 20 февраля Боброва и Соловьев набрали 186,92 по итогам короткой и произвольной программ в соревнованиях танцевальных пар. Олимпийскими чемпионами стали канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр, в активе которых 206,07 балла.

Из-за визита допинг-офицеров 19 февраля не удалось провести тренировку 15-летней россиянке Алине Загитовой. Фигуристка перенервничала, из-за чего процесс забора анализов растянулся на несколько часов. На этой Олимпиаде она выиграла серебро в командном турнире.

Крушельницкий, бронзовый призер Игр-2018 в дабл-миксте, был пойман на использовании мельдония. По информации «Чемпионат.com», допинг-проба В также дала положительный результат. При этом в Международном олимпийском комитете допустили, что Крушельницкому могли подмешать допинг.

© Ньюстюб
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