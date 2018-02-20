Фигуристка из России рассказала о многих сорванных допинг-офицерами тренировках
Российская фигуристка Екатерина Боброва, которая в паре с Дмитрием Соловьевым заняла пятое место на Олимпийских играх в Пхенчхане, заявила, что
допинг-офицеры сорвали тренировки многим спортсменам. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».
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Видимо, что-то случилось...
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«Проверки на допинг — это нормально. Просто в России этому уделяется особое внимание. При этом дергают всех. Говорят, что Загитовой сорвали тренировку. Но точно так же сорвали занятие итальянцам. Не только Алине. Это хорошо, что проверяют, и проверяют всех», — заявила Боброва.
Она отметила, что ничего не знает про положительную
Ранее 20 февраля Боброва и Соловьев набрали 186,92 по итогам короткой и произвольной программ в соревнованиях танцевальных пар. Олимпийскими чемпионами стали канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр, в активе которых 206,07 балла.
Крушельницкий, бронзовый призер Игр-2018 в
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