Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 9 8
2 Германия 10 6 4
20 Россия 0 3 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32616412/
20 февраля 2018, 9:01 | Хоккей | Чемпионат.com

Сборная США крупно обыграла Словакию и вышла в четвертьфинал Олимпиады

Сборная США одержала победу в матче со Словакией в квалификации Олимпийских игр 2018 года.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2018

Встреча завершилась со счётом 5:1. Американцы вышли в четвертьфинал, где встретятся со сборной Чехии.

В начале второго периода США забили два гола за 44 секунды, отличились Райан Донато и Джеймс Вишневски. На экваторе встречи Марк Аркобелло сделал счёт 3:0. Вскоре Петер Черешняк сократил отставание, но большего словаки добиться не смогли. В заключительной трети Гаррет Ро сделал счёт 4:1, а затем Райан Донато оформил дубль, реализовав большинство.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
20 Февраля, 06:10 Зрители 6391 Квалификационный раунд Kwandong Hockey Centre
США 5:1
(0:0, 3:1, 2:0)
Словакия
Главные тренеры
Тони Гранато Крэйг Рэмзи
Вратари
Запольски Р. Лацо Ян
1-й период
Милош Бубела 03:36
14:52 Брайан Джионта
2-й период
21:36 Райан Донато (М. Гилрой, Т. Терри)
Ладислав Надь 22:02
Михал Чайковски 22:02
Михал Чайковски 22:02
22:20 Джеймс Висниевски (Т. Терри)
33:30 Марк Аркобелло (Т. Терри)
35:13 Джордан Гринуэй
Петер Черешняк (Д. Граняк, Л. Надь) 36:54
3-й период
42:34 Бобби Сангвинетти
Томаш Староста 43:25
49:52 Гаррет Рой (Б. Литтл, Б. О`Нилл)
50:58 Джордан Гринуэй
Марек Дялога 55:58
56:46 Райан Донато (Дж. Висниевски)
Статистика
8 Штрафное время 33
5 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)

Хоккей

Витолиньш ответил тренеру сборной США

Витолиньш ответил тренеру сборной США

Тренер сборной России Харийс Витолиньш сказал, что в матче группового турнира Олимпиады-2018 против США (4:0) штаб был вынужден выпустить на лед спецбригаду большинства — во время игры у них было мало игрового времени в численном преимуществе.
Еще 7 новостей   Все новости

Губерниев: "Если у Крушельницкого и правда нашли мельдоний, то нам конец"

«Русские, что вы натворили?» Иностранцы - о допинге Крушельницкого

Вон из сборной! Американцы подписывают петицию против темнокожего чемпиона

Депутат Лебедев: "Допинг могут подбросить в любую секунду. Это провокация"
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней