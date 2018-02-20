Сборная США крупно обыграла Словакию и вышла в четвертьфинал Олимпиады

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Встреча завершилась со счётом 5:1. Американцы вышли в четвертьфинал, где встретятся со сборной Чехии.



В начале второго периода США забили два гола за 44 секунды, отличились Райан Донато и Джеймс Вишневски. На экваторе встречи Марк Аркобелло сделал счёт 3:0. Вскоре Петер Черешняк сократил отставание, но большего словаки добиться не смогли. В заключительной трети Гаррет Ро сделал счёт 4:1, а затем Райан Донато оформил дубль, реализовав большинство.