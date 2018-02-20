Сборная США крупно обыграла Словакию и вышла в четвертьфинал Олимпиады
Сборная США одержала победу в матче со Словакией в квалификации Олимпийских игр 2018 года.
Встреча завершилась со счётом 5:1. Американцы вышли в четвертьфинал, где встретятся со сборной Чехии.
В начале второго периода США забили два гола за 44 секунды, отличились Райан Донато и Джеймс Вишневски. На экваторе встречи Марк Аркобелло сделал счёт 3:0. Вскоре Петер Черешняк сократил отставание, но большего словаки добиться не смогли. В заключительной трети Гаррет Ро сделал счёт 4:1, а затем Райан Донато оформил дубль, реализовав большинство.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|20 Февраля, 06:10
|Зрители 6391
|Квалификационный раунд
|Kwandong Hockey Centre
Главные тренеры
|Тони Гранато
|Крэйг Рэмзи
Вратари
|Запольски Р.
|Лацо Ян
|1-й период
|Милош Бубела
|03:36
|14:52
|Брайан Джионта
|2-й период
|21:36
|Райан Донато (М. Гилрой, Т. Терри)
|Ладислав Надь
|22:02
|Михал Чайковски
|22:02
|Михал Чайковски
|22:02
|22:20
|Джеймс Висниевски (Т. Терри)
|33:30
|Марк Аркобелло (Т. Терри)
|35:13
|Джордан Гринуэй
|Петер Черешняк (Д. Граняк, Л. Надь)
|36:54
|3-й период
|42:34
|Бобби Сангвинетти
|Томаш Староста
|43:25
|49:52
|Гаррет Рой (Б. Литтл, Б. О`Нилл)
|50:58
|Джордан Гринуэй
|Марек Дялога
|55:58
|56:46
|Райан Донато (Дж. Висниевски)
Статистика
|8
|Штрафное время
|33
|5
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)