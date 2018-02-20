Если Загитова проиграет, виновато будет не ВАДА
Выводы из истории вокруг 15-летней российской фигуристки.
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Видимо, что-то случилось...
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Есть хорошее выражение: бывают такие друзья, что и враги не нужны. Российская школьница Алина Загитова, приехавшая на свои первые Игры в Пхенчхан, накануне испытала это на собственной шкуре. Сорванная тренировка, масса потраченных эмоций и испорченный настрой накануне самого ответственного старта в карьере. Наверняка найдутся люди, которые расскажут Загитовой, что виноваты в этом злобные
ОФИЦЕРЫ ГОТОВЫ БЫЛИ ЖДАТЬ ЗАГИТОВУ ХОТЬ ВСЮ НОЧЬ
По данным «СЭ»,
Учитывая, что до отъезда на тренировку оставалось еще около четырех часов, Загитова была абсолютно права, что стала пить воду и пытаться сдать пробу. Но чем дольше не получалось, тем больше нервничала спортсменка. Ведь перед тренировкой еще нужно как следует размяться, сделать макияж, настроиться, в конце концов. Сделать это, когда за тобой по пятам даже в туалет следует незнакомая женщина, крайне сложно.
Будь в этот момент рядом с Загитовой грамотный человек, он бы подсказал: сдавать пробу прямо сейчас совершенно необязательно. Офицеры по долгу службы и из уважения к статусу Загитовой готовы были дожидаться ее хоть всю ночь. Алина спокойно могла сначала потренироваться, а потом уже пить воду и сдавать пробу. Единственное условие: она ни на секунду не должна была пропадать из поля зрения
Эмоции и нервы 15-летней девочки, приехавшей на Игры в такой сложной обстановке, абсолютно понятны. Она не раз сдавала
КОГДА НУЖНО СОХРАНЯТЬ РАССУДОК
К сожалению, эмоций не сумела сдержать не только юная спортсменка. Нашлись те, кто стал обвинять несчастных
И даже если вы не знаете тонкостей самой процедуры, можно же просто сохранять рассудок, несмотря на давление по поводу результата и все переживания. Как могли офицеры сорвать тренировку, если они приехали к спортсменке за шесть (!) часов до ее начала? Почему нельзя было просто
Для спортсменки, которая без преувеличений готовилась к этим Играм всю сознательную жизнь, пропустить одно занятие на льду — это не вселенская трагедия. Обидная неприятность, которая по большому счету не может перечеркнуть все предыдущие годы адской пахоты. А вот оказаться в центре скандала — куда более болезненно.
Вряд ли Загитова бы хотела, чтобы о сорванной тренировке знал весь мир. И он бы никогда не узнал об этом, по крайней мере, в такой тональности, если бы не активность людей, стремящихся обвинить ВАДА во всех смертных грехах.
Пусть у Алины завтра на льду все получится. Это будет лучшим ответом и друзьям, и врагам.
Наталья МАРЬЯНЧИК
из Пхенчхана
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