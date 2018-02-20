Если Загитова проиграет, виновато будет не ВАДА

Есть хорошее выражение: бывают такие друзья, что и враги не нужны. Российская школьница Алина Загитова, приехавшая на свои первые Игры в Пхенчхан, накануне испытала это на собственной шкуре. Сорванная тренировка, масса потраченных эмоций и испорченный настрой накануне самого ответственного старта в карьере. Наверняка найдутся люди, которые расскажут Загитовой, что виноваты в этом злобные допинг-офицеры. Пожаловали без предупреждения, заставили пить воду, не отходили ни на шаг и действовали на нервы. Хотя на самом деле, в том, что рядовая процедура сдачи допинг-пробы превратилась для Загитовой в кошмар, виноваты никак не заборщики проб.

ОФИЦЕРЫ ГОТОВЫ БЫЛИ ЖДАТЬ ЗАГИТОВУ ХОТЬ ВСЮ НОЧЬ

По данным «СЭ», допинг-офицеры приехали к Загитовой в районе 13.00. При том, что утренняя тренировка у нее уже завершилась, а вечерняя была назначена на 19.00. То есть время было вполне комфортное и никак не нарушало запланированный режим подготовки. У спортсменки сначала взяли пробу крови, процедура прошла без каких-либо накладок. Потом нужна была проба мочи. Две пробы за один заход — это тоже стандартный порядок на этих Играх.

Учитывая, что до отъезда на тренировку оставалось еще около четырех часов, Загитова была абсолютно права, что стала пить воду и пытаться сдать пробу. Но чем дольше не получалось, тем больше нервничала спортсменка. Ведь перед тренировкой еще нужно как следует размяться, сделать макияж, настроиться, в конце концов. Сделать это, когда за тобой по пятам даже в туалет следует незнакомая женщина, крайне сложно.

Будь в этот момент рядом с Загитовой грамотный человек, он бы подсказал: сдавать пробу прямо сейчас совершенно необязательно. Офицеры по долгу службы и из уважения к статусу Загитовой готовы были дожидаться ее хоть всю ночь. Алина спокойно могла сначала потренироваться, а потом уже пить воду и сдавать пробу. Единственное условие: она ни на секунду не должна была пропадать из поля зрения допинг-офицера. Но это условие едино абсолютно для всех спортсменов, которые проходят допинг-тестирование.

Эмоции и нервы 15-летней девочки, приехавшей на Игры в такой сложной обстановке, абсолютно понятны. Она не раз сдавала допинг-контроль и до этого, сама процедура для Загитовой не нова. Но одно дело — сделать это на родном катке, и другое — в атмосфере дикого давления в Пхенчхане. Сумей кто-то успокоить Загитову и дать ей хороший совет в этот момент, никакого инцидента бы не было. Спортсменка и офицеры могли бы пожать друг другу руки и расстаться друзьями.

КОГДА НУЖНО СОХРАНЯТЬ РАССУДОК

К сожалению, эмоций не сумела сдержать не только юная спортсменка. Нашлись те, кто стал обвинять несчастных допинг-офицеров в срыве тренировки, несмотря на то, что они занятиям никак не препятствовали, и пить воду в огромных количествах насильно не заставляли. Кстати, правила прохождения допинг-контроля — это далеко не самый сложный документ на нескольких страничках. Понятно, что для фигурного катания это не самая актуальная тема. Но все равно, изучить его перед приездом на Игры — совсем не лишнее.

И даже если вы не знаете тонкостей самой процедуры, можно же просто сохранять рассудок, несмотря на давление по поводу результата и все переживания. Как могли офицеры сорвать тренировку, если они приехали к спортсменке за шесть (!) часов до ее начала? Почему нельзя было просто по-человечески выяснить, готовы ли контролеры ждать, и предостеречь Алину от ажиотажа? И наконец, очевидно, что потенциальный урон от резких комментариев в адрес МОК и ВАДА будет куда больше, чем от одной пропущенной тренировки.

Для спортсменки, которая без преувеличений готовилась к этим Играм всю сознательную жизнь, пропустить одно занятие на льду — это не вселенская трагедия. Обидная неприятность, которая по большому счету не может перечеркнуть все предыдущие годы адской пахоты. А вот оказаться в центре скандала — куда более болезненно.

Вряд ли Загитова бы хотела, чтобы о сорванной тренировке знал весь мир. И он бы никогда не узнал об этом, по крайней мере, в такой тональности, если бы не активность людей, стремящихся обвинить ВАДА во всех смертных грехах.

Пусть у Алины завтра на льду все получится. Это будет лучшим ответом и друзьям, и врагам.

Наталья МАРЬЯНЧИК

из Пхенчхана