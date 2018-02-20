Судьи, вы слепы и глухи. Вы, а не Катя Боброва

Соревнования в танцах на льду на Олимпиаде в Пхёнчхане завершились так, как и было запланировано. А запланировано было не давать медалей россиянам Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьёву. Победу одержали те, кто ради этого и вернулся в спорт.

И это не лучший их прокат?

Олимпийская произвольная программа Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва, возможно, лучшая в их карьере. Это не просто катание, это действительно история о том, что любовь побеждает даже слепоту.



Они катали её всё лучше и лучше с каждым новым соревнованием. И было бы логично, что на Олимпиаде, к которой все подходят в своей лучшей форме, пара покажет лучший результат в сезоне. Просто потому, что Екатерина и Дима проживали эту программу так, что она каждый раз звучала сильнее и сильнее.

Но не для судей, которые работали в Пхенчхане. Ни разу они не поставили нашим фигуристам те баллы, которые были у них на других турнирах. Придирки были постоянно. В произвольной программе россиянам поставили третий уровень за дорожку шагов по кругу. До своего лучшего результата они не добрали больше балла.





После своего проката Екатерина и Дмитрий стояли на коленях и благодарили зрителей. Они, в отличие от судей, оценили выступление российской пары по достоинству. Но выше пятого места им подняться не удалось. Как и в Сочи.



Другая российская пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро как были на 13-м месте после короткой программы, так на нем и остались.

Когда и рекорд не помог

Третье место с очень чистой и выкатанной программой заняли американцы Майя и Алекс Сибутани. Они выполняли элементы на высоком уровне, но без такого состояния души, которое было у Бобровой и Соловьёва. Программа Сибутани не цепляла и не могла зацепить, потому что истории в ней не было. Было высококлассное катание, но не больше.

А вот за золото развернулась настоящая битва. Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон довольно много проигрывали после короткой программы. Как тут не вспомнить о проблемах с платьем партнерши. Свою произвольную они катали так, как никогда. Отрешившись от оценок, болельщиков и вообще от всего мира. Великолепная пара получила за свою программу 123,35 балла, побив свой же мировой рекорд.



Канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр закрывали соревнования в танцах. Конечно, у них было преимущество после короткого танца. Но с учетом проката французов у них не было права не то, что на ошибку, даже на малейшую помарку. И Вирту с Мойром показали лучший прокат в сезоне. Они были безупречны и совсем непохожи на французов. Да, они не смогли победить их в произвольной, но главным было итоговое место.



Вирту и Мойр победили, став трехкратными олимпийскими чемпионами. Для этого они и вернулись в спорт в 2016-м.