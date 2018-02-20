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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 9 8
2 Германия 10 6 4
20 Россия 0 3 8
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20 февраля 2018, 8:53 | Фигурное катание | Чемпионат.com

Судьи, вы слепы и глухи. Вы, а не Катя Боброва

Российская пара довела зал до слез, но осталась без медалей.

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© AFP 2018

Соревнования в танцах на льду на Олимпиаде в Пхёнчхане завершились так, как и было запланировано. А запланировано было не давать медалей россиянам Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьёву. Победу одержали те, кто ради этого и вернулся в спорт.

И это не лучший их прокат?

Олимпийская произвольная программа Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва, возможно, лучшая в их карьере. Это не просто катание, это действительно история о том, что любовь побеждает даже слепоту.

Они катали её всё лучше и лучше с каждым новым соревнованием. И было бы логично, что на Олимпиаде, к которой все подходят в своей лучшей форме, пара покажет лучший результат в сезоне. Просто потому, что Екатерина и Дима проживали эту программу так, что она каждый раз звучала сильнее и сильнее.

Но не для судей, которые работали в Пхенчхане. Ни разу они не поставили нашим фигуристам те баллы, которые были у них на других турнирах. Придирки были постоянно. В произвольной программе россиянам поставили третий уровень за дорожку шагов по кругу. До своего лучшего результата они не добрали больше балла.

© AP 2018



После своего проката Екатерина и Дмитрий стояли на коленях и благодарили зрителей. Они, в отличие от судей, оценили выступление российской пары по достоинству. Но выше пятого места им подняться не удалось. Как и в Сочи.

Другая российская пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро как были на 13-м месте после короткой программы, так на нем и остались.

Когда и рекорд не помог

Третье место с очень чистой и выкатанной программой заняли американцы Майя и Алекс Сибутани. Они выполняли элементы на высоком уровне, но без такого состояния души, которое было у Бобровой и Соловьёва. Программа Сибутани не цепляла и не могла зацепить, потому что истории в ней не было. Было высококлассное катание, но не больше.

© AFP 2018

А вот за золото развернулась настоящая битва. Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон довольно много проигрывали после короткой программы. Как тут не вспомнить о проблемах с платьем партнерши. Свою произвольную они катали так, как никогда. Отрешившись от оценок, болельщиков и вообще от всего мира. Великолепная пара получила за свою программу 123,35 балла, побив свой же мировой рекорд.

Канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр закрывали соревнования в танцах. Конечно, у них было преимущество после короткого танца. Но с учетом проката французов у них не было права не то, что на ошибку, даже на малейшую помарку. И Вирту с Мойром показали лучший прокат в сезоне. Они были безупречны и совсем непохожи на французов. Да, они не смогли победить их в произвольной, но главным было итоговое место.

Вирту и Мойр победили, став трехкратными олимпийскими чемпионами. Для этого они и вернулись в спорт в 2016-м.
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