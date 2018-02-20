Они заняли пятое место после короткого и произвольного танцев.



«О прокате мы не сожалеем. Сделали всё, что могли. Шансы вновь попасть в тройку были, и мы сделали всё возможное, чтобы их воплотить. Опять же, никогда нельзя сравнивать соревнования. Они разные, и мы не первый раз это говорим. На чемпионате мира у всех были другие программы, сидели разные судьи. Абсолютно нельзя сравнивать. Это то же самое, что беговые лыжи по снегу или летний биатлон. Ну, давайте сравним, кто быстрее бежит. Сделать это невозможно, потому что совершенно разные виды», — передаёт слова Бобровой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.