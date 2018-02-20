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20 февраля 2018, 8:46 | Фигурное катание | Чемпионат.com

Боброва: О прокате не сожалеем — сделали все, что могли

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в паре с Дмитрием Соловьёвым, оценила итоги соревнований на Олимпийских играх — 2018.

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© РИА "Новости"

Они заняли пятое место после короткого и произвольного танцев.

«О прокате мы не сожалеем. Сделали всё, что могли. Шансы вновь попасть в тройку были, и мы сделали всё возможное, чтобы их воплотить. Опять же, никогда нельзя сравнивать соревнования. Они разные, и мы не первый раз это говорим. На чемпионате мира у всех были другие программы, сидели разные судьи. Абсолютно нельзя сравнивать. Это то же самое, что беговые лыжи по снегу или летний биатлон. Ну, давайте сравним, кто быстрее бежит. Сделать это невозможно, потому что совершенно разные виды», — передаёт слова Бобровой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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Фигурное катание

Костомаров считает, что в танцах на льду пришло время делать ставку на молодых фигуристов

Костомаров считает, что в танцах на льду пришло время делать ставку на молодых фигуристов

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российское фигурное катание должно сделать акцент на молодых и талантливых танцевальных дуэтах. Такое мнение ТАСС высказал Роман Костомаров, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой.
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