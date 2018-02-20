В чем провинился Антон Кушнир?

Тяжело представить, что чувствовал Антон Кушнир, когда увидел судейские оценки за свой первый прыжок в квалификации, выполненный почти идеально. С таким исполнением в финале он без всяких вопросов стал бы чемпионом, но спортсмена зарезали без ножа. Невозможно вообразить, что испытывал Николай Козеко, столкнувшись с таким беспределом. Думаю, ему хотелось схватить широкую лопату, которой работают на склоне, и ворваться в судейскую, чтобы простыми методами и доступным мужским языком объяснить арбитрам, что такое хорошо, а что такое плохо, раз уж в детстве они не удосужились прочитать Маяковского. Жаль, что сделать этого было нельзя. Такая сатисфакция хоть отчасти снизила бы градус негодования. А еще лучше было бы надеть на судей лыжи и заставить их самих сделать прыжок Антона. Впрочем, я не уверен, что они доехали бы с чистыми штанами даже до трамплина. Такая категория лиц имеет свойство быть смелыми только в светлых, теплых норках, чувствуя вседозволенность.

Давно пришла пора искоренить во фристайле так называемый человеческий фактор, сделав судейство компьютерным и объективным. В век космических технологий довольно странно наблюдать картинки из каменного века и варварский метод кроманьонцев с дубинами, которые творят что хотят. Фристайл — не художественная гимнастика и не фигурное катание, где много творчества и импровизации. Здесь каждый прыжок имеет свой математический код и четкую структуру. Думаю, любой профессионал из нашего Парка высоких технологий смог бы разработать программу, которая безошибочно выставляла бы оценку каждому фристайлисту. Потому что терпеть больше нет сил. Ситуация дошла до абсурда: чтобы арбитры ставили честные оценки, им сегодня нужно платить. Делать заказ на честность — таковы новые олимпийские моральные нормы. Этот вандализм на корню уничтожает олимпийский принцип равенства и справедливости, втаптывает в грязь людское достоинство и плюет на объективность. Это хуже допинга, потому что более цинично и подло. Грязно. В спину. С дубиной из подворотни. С ехидной улыбочкой, за которой уверенность бюрократа и чувство собственной безнаказанности.

Антона Кушнира с олимпийского пьедестала убрали столь же вероломно и беспринципно, как атаковали перед Играми в Рио-де-Жанейро наших гребцов. Среди них тоже было несколько потенциальных олимпийских чемпионов. Их тоже киллерски заказали и произвели жестокую расправу с молчаливого попустительства Международного олимпийского комитета, который предпочел не вмешиваться и самоустраниться. Там тоже были смятые и выкинутые в урну человеческие судьбы, которые никто не принимал в расчет.

Есть люди, которые довольствуются малым. Их много — большинство. Они от этого не становятся плохими или хорошими, просто так устроен мир. Таков их характер. Это данность, покидать зону комфорта не многим хочется в принципе. Но плохо, когда такие настроения завладевают спортсменом. Это его медленная профессиональная смерть, потому что противоречит самому духу и принципу спорта, который выражается в ярком и неутомимом желании двигаться вперед и быть первым. Всегда и везде. Не участвовать. И даже не выигрывать медаль. А стать лучшим. Наших фристайлистов и гребцов за то и не любят соперники, что они не останавливаются на полпути, а являются яркими индивидуальностями, которых на хромой козе не объедешь. Их не напугать, они не дрогнут при честной атаке, потому и остается нападать сзади. Бить в спину.

Спортсмен обязан быть максималистом, иначе это не спортсмен, а физкультурник. Кто физкультурник, а кто спортсмен в нашей олимпийской сборной в Пхенчхане, решайте сами. Но Стас Гладченко — красавец! Вместе с тренерским штабом он принял решение исполнять в финале космической сложности прыжок. Рисковали. Но в этом риске и есть суть игры, в нем скрыт характер и секрет успеха команды Николая Козеко. Они всегда в авангарде, на шаг впереди, они не боятся делать то, о чем другие опасаются даже подумать. Алла Цупер и Антон Кушнир в Сочи-2014 тоже шли ва-банк и победили. Гладченко не повезло. Пока. Но он свое слово еще скажет и свою медаль возьмет. Как возьмут и другие парни с девчатами из сборной Беларуси по лыжной акробатике. Лично я в это верю. Потому что иначе быть просто не может.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси:

— Как оказалось, все было подготовлено для швейцарцев и китайцев. Хоть судьи и дают клятву, но, по-моему, эти арбитры миновали клятву. На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити подобный скандал разразился в фигурном катании. После случая с канадскими и российскими фигуристами был полностью реформирован судейский корпус. Очевидно, что сейчас это необходимо сделать и в лыжной акробатике. Как минимум пересмотреть правила формирования судейских бригад.

Лидия Лассила, австралийская фристайлистка:

— Мы уже видели такую ситуацию в Турине, когда у еще одного вашего спортсмена забрали золото. Я про Дмитрия Дащинского. Рефери решили по-своему и лишили его первого места. Наш вид спорта субъективный, но хуже всего, когда судьи вмешиваются, влияют на честную борьбу, допуская ошибки.

Александр Абраменко, олимпийский чемпион-2018: