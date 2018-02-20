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Зимние игры в Пхёнчхане
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20 февраля 2018, 7:26 | Фигурное катание | Советский спорт

Канадцы Вирчу и Моир завоевали золото Олимпиады в танцах на льду, Боброва и Соловьев — пятые

На зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) продолжаются соревнования по фигурному катанию.

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© AFP 2018

В танцах на льду победили канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир. Вторыми стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Бронзовую медаль завоевали американцы Майя Шибутани и Алекс Шибутани.

Российская пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев заняла пятое место. Их соотечественники Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро на 13-й позиции.

Пхенчхан (Южная Корея)
Зимняя Олимпиада-2016
Фигурное катание
Танцы на льду
Итоговый результат.

1. Тесса Вирчу/Скотт Моир (Канада) — 206,07
2. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 205,28
3. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) — 192,59
4. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) — 187,69
5. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия) — 186,92
6. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) — 184,91
7. Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) — 181,98
8. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 176,91
9. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 175,58
10. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) — 173,47…
13. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 162,24.

Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходит с 9 по 25 февраля.
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