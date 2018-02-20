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20 февраля 2018, 7:28 | Хоккей | Спорт-Экспресс

Американский журналист предложил отстранить Войнова от Олимпиады за домашнее насилие

На традиционной пресс-конференции представителя МОК Марка Адамса один из американских журналистов из портала US Today предложил выгнать российского хоккеиста Вячеслава Войнова с Игр за случай с домашним насилием по отношению к собственной жене.

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© РИА "Новости"

— Как вы можете прокомментировать, что игрок команды OAR Войнов находится тут и выступает в Пхенчхане, несмотря на то, что он имеет доказанный случай с домашним насилием? — прозвучал вопрос.

— У меня нет никаких сведений по этому делу, — сказал Адамс. — Решать должна федерация.

Позднее журналист US Today пояснил корреспондентам «СЭ», что он задал свой вопрос после публикации в американской газете Los Angeles Times.
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