Американский журналист предложил отстранить Войнова от Олимпиады за домашнее насилие
На традиционной
пресс-конференции представителя МОК Марка Адамса один из американских журналистов из портала US Today предложил выгнать российского хоккеиста Вячеслава Войнова с Игр за случай с домашним насилием по отношению к собственной жене.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Как вы можете прокомментировать, что игрок команды OAR Войнов находится тут и выступает в Пхенчхане, несмотря на то, что он имеет доказанный случай с домашним насилием? — прозвучал вопрос.
— У меня нет никаких сведений по этому делу, — сказал Адамс. — Решать должна федерация.
Позднее журналист US Today пояснил корреспондентам «СЭ», что он задал свой вопрос после публикации в американской газете Los Angeles Times.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter